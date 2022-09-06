نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وإحلال منظومة التأشيرات المحدثة كبديل في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات الصادر اليوم وإحلال المنظومة الجديدة للتأشيرات المحدثة بديلاً عن نظام الكفيل . صرحت الهيئة الاتحادية في الإمارات بذلك القرار المختصة في شئون الجمارك والتأشيرات . والقائمة بأعمال المنافذ الخاصة بدولة الإمارات العربية كما أعلنت الهيئة أيضاً بجانب ذلك القرار تدشين الجيل الثالث . في شأن الخدمات المتطورة الشاملة لعديد من القطاعات المختلفة داخل الإمارات العربية . كما أن القرار الصادر في شأن إلغاء نظام الكفيل في الإمارات تواكب معه إصدار نسخة مطورة . من جواز السفر الإماراتي لكي ما يتم العمل به من تاريخ اليوم . كذلك بجانب تنويه الهيئة الاتحادية بالإمارات عن بدء التطبيق التجريبي للمنظومة الجديدة . الخاصة بالتأشيرات لدولة الإمارات المحدثة مؤخراً اعلن عن بدء دخولها حيز النفاذ في تاريخ . 3 من شهر أكتوبر القادم وفيما يخص تفاصيل إلغاء نظام الكفيل بالإمارات . نعرضها في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات
جاء قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات ويحل محله الاعتماد بشكل كامل علي العلاقة التعاقدية التي تتم بين العامل وبين . القطاع الذي سيعمل به كما أنه هناك منظومة خاصة بالمرونة في التعامل وتلقي الخدمات . بجانب التأشيرات أيضاً في زمن قياسي قصير محدد من الهيئة الاتحادية في الإمارات كذلك بجانب . صدور قرار بشأن زيادة مدة الإقامة الخاصة بأي شخص أجنبي علي أرض الإمارات . بعد إلغاء نظام الكفيل من الهيئة الاتحادية في الإمارات . كما تم تحديد المدة المسموح بها لتعديل الأوضاع ستكون من شهر حتي ستة أشهر كاملة . وفيما يخص شأن منظومة التأشيرات الجديدة في الإمارات صرحت الهيئة بالسماح لكافة المستثمرين وكل المقيمين . بجانب الزائرين ورجال الأعمال . بأنه ستكون هناك استفادة كبيرة جداً من المزايا التي ستطرحها الهيئة الاتحادية في الإمارات . أما عن المنظومة الجديدة الخاصة بالتأشيرات نعرض تفاصيلها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وإحلال منظومة التأشيرات الجديدة
الإقامة الخضراء في الإمارات ضمن المزايا الجديدة التي ستطرح بجانب منظومة التأشيرات وتفاصيلها كالآتي :-
- كما تم الفصح عنه بداية المقال أن منظومة الإقامات الجديدة والتأشيرات يبدأ العمل بها بداية أكتوبر القادم .
- كذلك بجانب أنه سيبدأ العمل بإصدار النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي .
- أيضاً بجانب تعهد الهيئة الاتحادية في الإمارات بفتح باب فرص العمل تسهيلاً لكل من يقيم علي أرض الإمارات . سواء مقيمين أو مستثمرين أو فئات أخري نصت عليها الهيئة .
- أما عن بعض المعلومات بشأن إلغاء الكفيل وما سيحدث لحاملي الجوازات نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
إلغاء نظام الكفيل من الهيئة الاتحادية في الإمارات وتصريحات لحاملي جوازات السفر
أضافت الهيئة الاتحادية في الإمارات بأنه يمكن لحاملي جوازات السفر سارية المفعول بعد أن تم صدور . إلغاء نظام الكفيل في الإمارات أنه بإمكانهم استخدام جوازاتهم الحالية لحين الموعد المحدد . لنهاية تاريخ مفعول جواز السفر . كما بعد ذلك يمكن لأي شخص بان يتقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد عبر القنوات الرسمية المعلن عنها داخل الإمارات . وهي التطبيق الذكي الخاص بموقع الهيئة الاتحادية في الإمارات أو عبر الموقع الرسمي للهيئة . كذلك بجانب البعثات التمثيلية الخاصة بدولة الإمارات . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض أنواع الإقامات داخل الإمارات .
ما هي أنواع الإقامات في منظومة التأشيرات الجديدة في الإمارات
يأتي قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات مصاحباً لصدور أنواع محددة من الإقامات داخل الإمارات وهي كالتالي :-
- كافة العاملين المهاريين سيتم صدور الإقامة الخضراء لهم .
- كما كل من يعمل في أي عمل حر سيصدر له أقامة العمل الحر .
- كذلك فيما يخص شأن كافة المستثمرين أو أي شريك في الأعمال التجارية داخل الإمارات سيحصلون علي الإقامة الخضراء .
- كما أن هناك الإقامة الذهبية في الإمارات التي ستصدر لفئات محددة معلنة علي موقع الهيئة الاتحادية في الإمارات .
قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات الصادر من الهيئة الاتحادية في وصرحت به عن بدء العمل بقرار . إلغاء الكفيل نهائياً في الإمارات من اليوم كما نوهت عن منظومة التأشيرات الجديدة . والتي عرضنا تفاصيلها داخل مقال اليوم عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وإحلال منظومة التأشيرات المحدثة كبديل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.