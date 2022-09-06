نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وإحلال منظومة التأشيرات المحدثة كبديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات الصادر اليوم وإحلال المنظومة الجديدة للتأشيرات المحدثة بديلاً عن نظام الكفيل . صرحت الهيئة الاتحادية في الإمارات بذلك القرار المختصة في شئون الجمارك والتأشيرات . والقائمة بأعمال المنافذ الخاصة بدولة الإمارات العربية كما أعلنت الهيئة أيضاً بجانب ذلك القرار تدشين الجيل الثالث . في شأن الخدمات المتطورة الشاملة لعديد من القطاعات المختلفة داخل الإمارات العربية . كما أن القرار الصادر في شأن إلغاء نظام الكفيل في الإمارات تواكب معه إصدار نسخة مطورة . من جواز السفر الإماراتي لكي ما يتم العمل به من تاريخ اليوم . كذلك بجانب تنويه الهيئة الاتحادية بالإمارات عن بدء التطبيق التجريبي للمنظومة الجديدة . الخاصة بالتأشيرات لدولة الإمارات المحدثة مؤخراً اعلن عن بدء دخولها حيز النفاذ في تاريخ . 3 من شهر أكتوبر القادم وفيما يخص تفاصيل إلغاء نظام الكفيل بالإمارات . نعرضها في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

جاء قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات ويحل محله الاعتماد بشكل كامل علي العلاقة التعاقدية التي تتم بين العامل وبين . القطاع الذي سيعمل به كما أنه هناك منظومة خاصة بالمرونة في التعامل وتلقي الخدمات . بجانب التأشيرات أيضاً في زمن قياسي قصير محدد من الهيئة الاتحادية في الإمارات كذلك بجانب . صدور قرار بشأن زيادة مدة الإقامة الخاصة بأي شخص أجنبي علي أرض الإمارات . بعد إلغاء نظام الكفيل من الهيئة الاتحادية في الإمارات . كما تم تحديد المدة المسموح بها لتعديل الأوضاع ستكون من شهر حتي ستة أشهر كاملة . وفيما يخص شأن منظومة التأشيرات الجديدة في الإمارات صرحت الهيئة بالسماح لكافة المستثمرين وكل المقيمين . بجانب الزائرين ورجال الأعمال . بأنه ستكون هناك استفادة كبيرة جداً من المزايا التي ستطرحها الهيئة الاتحادية في الإمارات . أما عن المنظومة الجديدة الخاصة بالتأشيرات نعرض تفاصيلها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وإحلال منظومة التأشيرات الجديدة

الإقامة الخضراء في الإمارات ضمن المزايا الجديدة التي ستطرح بجانب منظومة التأشيرات وتفاصيلها كالآتي :-

كما تم الفصح عنه بداية المقال أن منظومة الإقامات الجديدة والتأشيرات يبدأ العمل بها بداية أكتوبر القادم . كذلك بجانب أنه سيبدأ العمل بإصدار النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي . أيضاً بجانب تعهد الهيئة الاتحادية في الإمارات بفتح باب فرص العمل تسهيلاً لكل من يقيم علي أرض الإمارات . سواء مقيمين أو مستثمرين أو فئات أخري نصت عليها الهيئة . أما عن بعض المعلومات بشأن إلغاء الكفيل وما سيحدث لحاملي الجوازات نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

إلغاء نظام الكفيل من الهيئة الاتحادية في الإمارات وتصريحات لحاملي جوازات السفر

أضافت الهيئة الاتحادية في الإمارات بأنه يمكن لحاملي جوازات السفر سارية المفعول بعد أن تم صدور . إلغاء نظام الكفيل في الإمارات أنه بإمكانهم استخدام جوازاتهم الحالية لحين الموعد المحدد . لنهاية تاريخ مفعول جواز السفر . كما بعد ذلك يمكن لأي شخص بان يتقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد عبر القنوات الرسمية المعلن عنها داخل الإمارات . وهي التطبيق الذكي الخاص بموقع الهيئة الاتحادية في الإمارات أو عبر الموقع الرسمي للهيئة . كذلك بجانب البعثات التمثيلية الخاصة بدولة الإمارات . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض أنواع الإقامات داخل الإمارات .

ما هي أنواع الإقامات في منظومة التأشيرات الجديدة في الإمارات

يأتي قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات مصاحباً لصدور أنواع محددة من الإقامات داخل الإمارات وهي كالتالي :-

كافة العاملين المهاريين سيتم صدور الإقامة الخضراء لهم .

كما كل من يعمل في أي عمل حر سيصدر له أقامة العمل الحر .

كذلك فيما يخص شأن كافة المستثمرين أو أي شريك في الأعمال التجارية داخل الإمارات سيحصلون علي الإقامة الخضراء .

كما أن هناك الإقامة الذهبية في الإمارات التي ستصدر لفئات محددة معلنة علي موقع الهيئة الاتحادية في الإمارات .

قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات الصادر من الهيئة الاتحادية في وصرحت به عن بدء العمل بقرار . إلغاء الكفيل نهائياً في الإمارات من اليوم كما نوهت عن منظومة التأشيرات الجديدة . والتي عرضنا تفاصيلها داخل مقال اليوم عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .