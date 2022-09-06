نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا دولة الإمارات.. تعلن إلغاء نظام الكفيل نهائيًا واستبداله بالتأشيرة المحدثة ومميزات النظام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الإمارات بالإعلان عن إلغاء نظام الكفيل بشكل كلي وذلك بعد ما تم الإعلان عن منظومة التأشيرات الجديدة التي سيتم العمل بها بداية من الشهر الجديد، فأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالاستغناء وبشكل رسمي عن نظام الكفيل ومن ثم الاعتماد على العلاقة التقاعدية التي ستنشأ بين العامل وصاحب العمل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص إلغاء نظام الكفيل.

الغاء نظام الكفيل بالإمارات

قامت الهيئة بالإعلان عن استغنائها عن نظام الكفيل بشكل كلي ضمن منظومة التأشيرات الجديدة كما ذكرت أنه من الآن سيتم الاعتماد على العلاقة القائمة بين رب العمل والعامل وستكون العلاقة أكثر مرونة فيما بينهم وسيتم الحصول على الخدمات بكل سهولة بالإضافة للحصول على التأشيرة في فترة زمنية قصيرة بالإضافة للإعلان عن زيادة مدة بقاء الأجنبي بعد أن تنتهي فترة إقامتها داخل الدولة لفترة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر.

مؤتمر الإعلان عن إلغاء نظام الكفيل

كما أن الهيئة قامت بالتأكيد في مؤتمر صحفي لها أنه يحق للمستثمرين وجميع رجل الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب وكل من يبحث عن فرصة عمل في الدولة أن يستفيد من كافة المزايا التي توفرها منظومة التأشيرات الجديدة في الدولة وذلك بعد ما تم الإعلان عن اللائحة التنفيذية الجديدة التابعة لقانون الإقامة مع شئون الأجانب في الدولة.

الاستفادة من مزايا منظومة التأشيرات المحدثة

وقد قامت الهيئة بالإعلان عن الطريقة التي سيتم من خلالها بكل سهولة الاستفادة من المزايا الجديدة التابعة للتأشيرات المحدثة وذلك من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أو من خلال التطبيق وسرعان ما سيتم التعرف على كافة المزايا ويتم التقديم عليها بكل سهولة.

كما أن اللواء سهيل سعيد الخييلي المدير العام للهيئة قامت بالتركيز على قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي الخاص بدخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية، كما أكدت على أن جواز السفر مع اللائحة الجديدة المقرر تنفيذها في الثالث من أكتوبر القادم بما تحوي عليه من مختل فالمزايا تعمل على تلبية كافة رغبات المواطنين والمستثمرين والمقيمين وجميع الراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات كما أن تلك اللائحة تدل على مدى حرص القيادة على إدارة دولة الإمارات مع الاهتمام بالبعد النفسي والاجتماعي لكافة المقيمين داخل الدولة.

مميزات منظومة التأشيرات المستجدة

أضاف المدير العام للهيئة أن المنظومة الجديدة للتأشيرات تشكل أهمية كبيرة في مجال دخول وإقامة الزائر الأجنبي كما أنها تعمل على تجسيد خطة الخمسين التي أعلنت عنها الإمارات من أجل النهوض بالدولة خلال الخمسين عام القادمين كما أن تلك المنظومة تعمل على إحياء مفهوم التعايش والأخوة الإنسانية التي قامت دولة الإمارات عليه من البداية.

تسهيلات للتعامل بالتأشيرة المحدثة

مع العلم أن تلك التأشيرات لديها الكثير من الشروط والإجراءات البسيطة مع الكثير من التسهيلات التي تعمل على دعم نظام الهيئة وبكل ما تقدمه من خدمات، كما أن تلك التأشيرة تعمل على تلبية كافة الالتزامات المستقبلية لجميع الفئات سواء إن كانوا أجانب ومقيمين كما أنها تجعل دولة الإمارات عالم للعيش والعمل والابتكار.

المزيد من المعلومات حول التأشيرة المحدثة

ومن الأمور التي أضافها المدير العام أن جواز السفر الخاص بدولة الإمارات يتماشى مع كافة توجيهات القيادة التي تدفع إلى الحكومة الذاتية مع توفير الأمن والسلام إلى كافة المواطنين فجواز السفر بمثابة خطوة تزيد من رصيد الإمارات في تعزيزيها للهوية الوطنية وتقديمها لكافة الخدمات الاستباقية للمتعاملين.