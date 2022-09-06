نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفيل في الإمارات كليا والسماح بزيارات ومزايا لعدد من الفئات بداخلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات ، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في بشرى سارة للعديد من المقيمين بداخلها والراغبين في الذهاب إليها والعمل إلغاء نظام الكفيل نهائيًا بداخلها والاعتماد بدلًا منه على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث أكدت السلطات الإماراتية أنه سوف يكون هناك تسهيلات ومرونة كبيرة في العمل والحصول على الخدمات والتأشيرات للمقيمين والمواطنين في وقت بسيط، وأيضًا أشارت إلى إحداث العديد من التجديدات لصالح المقيمين وأهمها تغيير وزيادة مدة بقاء الوافد في الدولة بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، والتي تصل إلى ستة أشهر، على أن تكون تلك المزايا الجديدة المتعلقة بإلغاء الكفيل وزيادة الخدمات وغيرها متاحة لجميع الفئات في الإمارات.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

أوضحت الهيئة العامة للجنسيات في الإمارات أنه سوف يتم اعتماد وتطبيق إلغاء نظام الكفيل والعمل بالأنظمة والمزايا الجديدة التي تهدف إلى إسعاد كافة الأفراد في الثالث من أكتوبر القادم، حيث تتيح خدمات مرنة لكافة المقيمين الراغبين في الحصول على تأشيرات جديدة والراغبين في التمديد سعيًا وراء تيسير الإجراءات للباحثين عن عمل للعيش في حياة آمنة ومستقرة، نظرًا لأن طبيعة العمل ستكون قائمة على العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، وسيكون متاح للوافد الحصول على التأشيرة في وقت قياسي، ويمكن الاستفادة من ذلك كله عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة كافة المزايا.

الفئات المشمولة بإلغاء الكفيل

أشارت السلطات الإماراتية إلى أن جواز السفر الإماراتي سوف يتم إصداره مع الثالث من أكتوبر القادم متضمنًا العديد من المزايا التي تشمل المواطنين والمقيمين والمستثمرين والأفراد الراغبين في العمل والإقامة بدولة الإمارات، ذلك لأن الدولة تحرص دائمًا على مراعاة البعد الإنساني سعيًا وراء لم شمل الأسر واستقطاب المواهب من كافة أنحاء العالم، ولذلك أتاحت العديد من التسهيلات في الزيارة واستقدام الأهالي للعيش مع ذويهم بكل سهولة، وذلك سعيًا وراء النهوض بالدولة في خلال ال 50 عام المقبلة.

مزايا نظام الإقامة الجديد

أكدت السلطات الإماراتية أنه يمكن لكافة حاملي جوازات السفر السارية المفعول استخدام الجوازات لحين اقتراب نهاية مدة الصلاحية والتقدم بطلب مباشرة للحصول على جواز السفر الجديد عبر القنوات الإلكترونية، للحصول على جواز سفر جديد للمواطنين المتواجدين بالخارج وانتهت صلاحية جوازاتهم أثناء السفر، حيث يسمح لهم تجديد جواز السفر والحصول على جواز جديد بدون أي تكاليف أو رسوم إضافية في حالة التجديد وفيما يخص الإصدار الجديد سيكون بنفس الرسوم المعتمدة سابقًا.