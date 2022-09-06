اليابان: هجوم إلكترونى يستهدف موقع حكومى

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الوطنى للجاهزية للحوادث واستراتيجية الأمن الإلكترونى التابع لمجلس الوزراء اليابانى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الثلاثاء، بأن الموقع تعرض لما يسمى بهجوم حجب الخدمة دى دوس ، حيث يغمر متسللون الشبكة بفيضانات من البيانات من مصادر متعددة خلال فترة قصيرة ليصبح من غير ممكن الوصول إلى الموقع.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن الهجوم الإلكترونى عرقل أيضا الوصول إلى بوابة الضرائب الإقليمية.
وفى وقت قريب من الهجوم، نشرت مجموعة القراصنة الموالية لروسيا "كيل نت" رسالة على تطبيق تليجرام تدعى بأنها استهدفت الخدمات العامة عبر الإنترنت فى اليابان والنظام الإلكترونى لمصلحة الضرائب.
ويُعتقد بأن" كيل نت" كانت وراء عدد من الهجمات الإلكترونية استهدفت المواقع الإلكترونية التابعة لدول تدعم أوكرانيا فى مواجهة التدخل العسكرى الروسى.
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