العالم اليوم - "حقائق مثيرة" عن شركة أبل.. تعرف عليها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 06:21 مساءً - تستعد شركة أبل لرفع الستار عن منتجاتها في حفلها السنوي، الأربعاء، بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، وسيتم بثه مباشرةً على موقع أبل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا الحدث تقليد سنوي دأبت الشركة على تكريسه. ولشركة أبل عدة حقائق مثيرة ندعوك لاكتشافها: أبل هي أكبر شركة تكنولوجيا معلومات في العالم من حيث الإيرادات وإجمالي الأصول، وثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف النقالة في العالم.

معدل رواتب موظفي أبل في المقر الرئيسي للشركة 125 ألف دولار أميركي سنويًا.

تم تصنيع شاشة ريتينا الخاصة بجهاز الآيباد من قبل سامسونغ.

مداخيل أبل في الدقيقة ما يقارب 325 ألف دولار.

باع الشريك المؤسس لشركة أبل رون واين جميع أسهمه مقابل 800 دولار، قيمة هذه الأسهم الآن 35 مليار دولار أميركي.

يتم إرسال كل ما تقوله لسيري إلى شركة أبل وتقوم بتحليله وتخزين ذلك.

لدى أبل التدفق النقدي التشغيلي أكثر مما لديها وزارة الخزانة الأميركية.

يعرض كل إعلان من إعلانات آيفون الوقت على أنه 9:41 صباحًا، وهو الوقت الذي كشف عنه ستيف جوبز جهاز آيفون في عام 2007.

في الربع الأول من عام 2014، ربحت أبل أكثر من غوغل، فيسبوك وأمازون مجتمعين.

يمكن لبطارية ماك بوك أن تنقذك من طلقة نارية لأنها مضادة للرصاص.

60 بالمئة من التطبيقات في متجر آب ستور لم يتم تحميلها.

كان من المفترض أن تكون خدمة سيري مخصصة لهواتف أندرويد وبلاكبيري قبل أن تشتري أبل هذه الخدمة في عام 2010.

التدخين بالقرب من أجهزة كمبيوتر أبل يلغي خدمة الضمان.

يحتوي آيفون على حوالي 0.0012 أوقية من الذهب و 0.012 أوقية من الفضة و 0.000012 أوقية من البلاتين بقيمة 1.52 دولار و 0.24 دولار و 0.017 دولار على التوالي.

اعتاد ستيف جوبز على سحب دولار أميركي واحد فقط راتب سنوي كرئيس تنفيذي.

أغلى آيفون في العالم يقدر بـ48.5 مليون دولار، صنعته شركة لوكسوري سوبر نوفا، وهو من نوع آيفون 6.

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