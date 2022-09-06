الكاظمى:حكومة العراق تعمل بعيدا عن تأثير الأحداث وستواصل حتى اللحظة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى أكد أن الحكومة العراقية ستعمل حتى اللحظة الأخيرة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى، إن الدكتور مصطفى الكاظمى شدد على أن تعمل الحكومة بعيدًا عن أى تأثيرات للأحداث الأخيرة التى شهدتها العراق. وفى مطلع الشهر الجارى، أدان مجلس الأمن الدولى أعمال العنف التى اجتاحت العراق يومى 29 و30 أغسطس الماضى، داعيين إلى الهدوء وضبط النفس. كما رحب مجلس الأمن الدولى بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف، مطالبا الجميع بحل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون والحق فى التجمع السلمى، وتجنب العنف.

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