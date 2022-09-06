الوكالة الدولية للطاقة تدعو لإنشاء منطقة أمان نووية فى محيط زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء منطقة أمان وحماية نووية فى محيط محطة زابوريجيا النووية وبشكل عاجل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى بيانها: "نحتاج إجراءات لمنع حادث نووى بسبب الأعمال العسكرية قرب محطة زابوريجيا"، لافتة إلى أنها "لم تجد ما يشير إلى تلوث إشعاعى فى منطقة زابوريجيا". ويعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة وضع محطة الطاقة النووية زابوريجيا فى أوكرانيا، ولمناقشة تقرير المدير العام للوكالة الذرية رفائيل جروسى، عقب انتهاء زيارة وفد الوكالة إلى المحطة. كما تتناول الجلسة تقييم جروسى للوضع الأمنى للمحطة، من السلامة والأمن والضمانات.

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