استقالة وزير الزراعة الهولندى من منصبه عقب موجة احتجاجات

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية، أن وزير الزراعة أعلن استقالته من منصبه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مضيفة أنه صرح للصحفيين أنه ليس الشخص المناسب لشغل المنصب.
ويمر قطاع الزراعة الهولندى بأزمة منذ أجبرت محكمة فى عام 2019 الحكومة على خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا الناجمة عن الماشية، ونظم آلاف العمال الزراعيين احتجاجات وحاصروا المدن بالجرارات وحرقوا القش على طول الطرق الرئيسية لشهور فى محاولة لإيصال صوت احتجاجاتهم للحكومة، إذ يرون أنه يجرى استهدافهم بشكل خاص فى إطار خطط الحكومة البيئية.
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