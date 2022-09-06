صلاحيات رئيس الوزراء البريطانى.. مهام تنتظر ليز تراس فى داونينج ستريت!

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا، اليوم الثلاثاء، حول مهام وصلاحيات رئيس الوزراء البريطانى، الذى يخول إليه قيادة السلطتين التنفيذية والتشريعية فى المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة انتخاب وزيرة الخارجية ليز تراس زعيمة لحزب المحافظين، وبالتالى رئيسة لوزراء بريطانيا، خلفًا لبوريس جونسون.





وبحسب التقرير، يتولى رئيس الوزراء البريطانى تعيين وعزل جميع أعضاء مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى مسؤوليته أمام ملكة بريطانيا ومجلس العموم "البرلمان" عن سياسات الحكومة. كذلك، يختص رئيس وزراء المملكة المتحدة بتنسيق سياسات وأنشطة جميع الإدارات الحكومية، وإصدار القرارات التنفيذية والإدارية وفقًا للقوانين، بجانب الإشراف على تنفيذها، وإعداد الموازنة العامة للبلاد ويكون من صلاحيات ومهام رئيس الوزراء البريطانى، ترشيح القضاء واقتراح منح لقب "اللورد" مدى الحياة، وتقديم الترشيحات للمناصب العليا فى كنيسة إنجلترا. وأعلن حزب المحافظين، أمس الإثنين، نتائج الانتخابات البريطانية لمنصب زعيم الحزب ورئيس وزراء البلاد، حيث بلغ عدد المصوتين كان 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، وحصد المرشح ريشى سوناك 60399 صوتًا، فيما حصدت ليز تراس 81326 صوتا، لتصبح تراس الفائزة بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة فى داونينج ستريت.

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