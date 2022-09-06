نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022 رسميا شروط الإقامة الخضراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022 حيث أن أعلنت الحكومة في الإمارات عن إلغاء نظام الكفيل من خلال جهة الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية ، وذلك في اطار القوانين الجديدة التي تتعلق بنظام الكفيل داخل الدولة وذلك سوف يكون بداية من يوم الثلاثاء من شهر أكتوبر 2022 فإن هذا التصريح أثار ضجة على العديد من المواقع والصحف الإخبارية وغيرها وسوف نعرض تفاصيل هذا الخبر خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

صرحت الهيئة الاتحادية والجنسية في الإمارات بأنه تم إلغاء العمل بنظام الكفيل داخل الإمارات لأن هذا النظام لم يكن معمول به ولن يتم اعتماده بشكل كلي على وثيقة العلاقة التعاقدية التي تكون ما بين الشخص العامل وبين صاحب العمل، وسوف تكون هناك مرونة في الخدمات ويحصل العامل على تأشيرة في وقت قياسي وتم زيادة مدة بقاء الوافد الأجنبي بعد أن تنتهي اقامته وتمتد الى فترة ستة أشهر بدلا من شهر واحد وذلك من خلال رابط الجهة الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية

الفئات المستهدفة من إلغاء الكفالة

حددت الحكومة بعض الفئات المستفيدة من إلغاء الكفالة من خلال مؤتمر صحفي وهذه الفئات كالاتي:

أصحاب الاستثمارات في الإمارات.

المقيمين ورجال الأعمال.

السائحين وأصحاب المواهب.

الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل

من لديهم حرفة أو مهارة معينة.

كيفية تنظيم الإقامة للوافدين في الإمارات 2022

لقد تم إصدار قانون الإقامة الجديد داخل الإمارات والذي يتم تحت مجموعة من الضوابط لتنظيم إقامة الوافد في مدن الإمارات المختلفة وينص على التالي

يقدم عدد من التسهيلات لأصحاب المواهب والاشخاص الذين يبحثون عن العمل من خلال تقديم مسار جديد للإقامة.

ومن أهم الفرص المقدمة للأشخاص الإقامة الذهبيه للمتميزين فهي لا تتطلب الى عقد ولا تشترط الحصول على مؤهل محدد.

الإقامة تبعا للقانون الجديد تقدم عدد من التسهيلات بالاستثمارات العقارية وتمكن كافة المستثمرين أن يحصلوا على إقامة في أسرع وقت ممكن.

يتم منح الإقامة لكل شخص يؤسس مؤسسة او شركة أو مشروع في الدولة.

كما انها تمنح الإقامة للطلاب المتفوقين

ومنح الاقامه للخريجين.

● توجد ميزة الإقامة الخضراء والتي تبلغ مدتها الي خمس سنوات وذلك لجذب عدد كبير من المستثمرين.

● توجد ميزة الإقامة الخضراء والتي تبلغ مدتها الي خمس سنوات وذلك لجذب عدد كبير من المستثمرين. يمكن منح الإقامة الخضراء للعمال المهرة.

مرونة كبيرة في الحصول على تأشيرة الإمارات ومدة البقاء

أعلنت الهيئة أنه يمكن لكافة الفئات ان يستفيدوا من المميزات الجديدة في منظومة التأشيرات من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة أو التطبيق الذكي لكي يتم معرفة هذه المميزات او من خلال مراكز السعادة للمتعاملين التي تنتشر بجميع انحاء الدوله بعد البدء باللائحة الجديدة، فإن الهيئة استطاعت في وقت قليل عند اتخاذ جميع الإجراءات، لكي تضمن التطبيق الناجح في المنظومة التاشيرات المحدثة ويتم الوفاء بكافة المتطلبات وانجاز المعاملات في الموعد المحدد لها وذلك حرصا منها على تيسير الاجراءات والمتطلبات في أسرع وقت.

ما هي التأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات

هي من اشهر التأشيرات التي توجد في دولة الإمارات وتمكن العاملين بأن يحصلوا عليها للبقاء داخل الدوله لمده تكون خمس سنوات متتالية، حيث انها تنقسم الى عدد من الفئات والتي تشمل العامل المهاري والإقامة على الخضراء للعمل الحر والعمل الخضراء للمستثمر، وذلك بدون أي ضمان ويكون العمل لمدة خمس سنوات متتالية، بالاضافة الى انها قابلة للتجديد وتحل محل إقامة المستثمر، كما انها تقدم عدد من المميزات للأشخاص الحاملين الإقامة الخضراء وهي جلب الأقارب من الدرجة الأولى.

كيف يتم إلغاء تأشيرة الإقامة

يمكنك ان تقدم طلب الغاء الاقامة من خلال مكاتب الطباعة المتوفرة أو الإلكترونية من خلال المنصات المختلفة التي توفرها الجهات المختصة بإصدار تأشيرة الاقامة مثل مكاتب الطباعة المعتمدة والتي يستطيع من خلالها زيارة المكتب من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الامارات ويقوم المكتب بطباعتها وطباع الطلب إلغاء التأشيرة الالكترونية وتقديمه إلى الإدارة المصادقة ويمكن أن يتم ذلك من خلال منصة echanel التي تتبع هيئة الاتحادية الهوية والجنسية.

الوثائق المطلوبة لإلغاء التأشيرة الإقامة