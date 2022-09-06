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عمر شويل - جدة تفعيل التأشيرة المحدثة التي أطلقتها دولة الإمارات وأعلنت عن تفعيلها بشكل تجريبي الاثنين 5 سبتمبر 2022 في حفل فندق قصر الإمارات، حيث قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعدد من القرارات الجديدة التي تم اعتمادها والإعلان عن بداية تفعيلها من اليوم وحتى يتم تفعيل العمل بها بشكل نهائي في الثالث من الشهر المقبل، وأعلنت الهيئة اليوم إلغاء العمل على العديد من الأنظمة القديمة المعمول بها ومن أهمها منظومة نظام الكفيل.

إلغاء نظام الكفيل بالإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إلغاء نظام الكفيل، وأن يكون ذلك بشكل نهائي بعد أن قامت الدولة بتحديث المنظومة الجديدة للعمل والسفر غليها في رؤية الخمسين التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد لخطط مستقبل الإمارات، والتي تستهدف التقدم واستخدام المعاملات الرقمية والتيسير بها على المتعاملات والإلغاء التدريجي لكافة الأنظمة القديمة التي كانت في سنوات سابقة وتغيرت الظروف المحيطة بها، والتي يكون من أهمها نظام الكفيل.

[تفعيل التأشيرة المحدثة] تسجيل طلب Icp.gov.ae جواز السفر الجديد 2022 التطبيق الذكي UAEICP

وجدير بالذكر أن الإمارات أعلنت عن بداية العمل بالتأشيرة المحدثة لها من اليوم، وذلك بالعمل بشكل تجريبي، وأعلنت عن ذلك في حفل مهيب احتفاء بالقرارات الجديدة التي تساهم في تقدم الوطن، ويقوم الشيخ محمد بن زايد باتباع أحدث النظم التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الأفضل لكل من المواطن في الدولة الإماراتية وأيضا المقيم والعاملين في الدولة من الوافدين وخاصة من العقول المتميزة والخبرات العالية.

ما هي جميع القرارات الجديدة من هيئة الجوازات الإماراتية

إلغاء نظام الكفيل المعمول به في السنوات الماضية ابتداء من اليوم.

إطلاق جواز السفر الإماراتي الجديد والتي يتم العمل به من اليوم، ويتم العمل بالجواز القديم بالتزامن مع الجديد وذلك في الفترة المقبلة حتى تتاح للمتعاملين في تحديث الجواز والتعرف على الشروط والضوابط الجديدة له.

والتي يتم العمل به من اليوم، ويتم العمل بالجواز القديم بالتزامن مع الجديد وذلك في الفترة المقبلة حتى تتاح للمتعاملين في تحديث الجواز والتعرف على الشروط والضوابط الجديدة له. بداية العمل التجريبي بالعمل بالتأشيرة المحدثة من اليوم ويتم العمل بها بشكل نهائي من الثالث من أكتوبر.

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