نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الامارات تعلن الاستغناء عن «نظام الكفيل» كلياً.. اليكم موعد بدء تطبيق التأشيرات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وفقاً لمنظومة التأشيرات الإماراتية الجديدة أعلن مصدر مسؤول في السلطات الإماراتية عن إلغاء نظام الكفيل بصورة نهائية، وقد صرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات في مؤتمر صحفي لها الإستغناء بصفة رسمية عن نظام الكفيل، ومن المقرر العمل بهذا القرار بدءاً من شهر أكتوبر القادم 2022، حيث يمكن الاستفادة من هذا القرار الجديد جميع العاملين الأجانب داخل الإمارات دون استثناء أي فئة عاملة، وسوف نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الخبر السار للجميع.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

كان النظام السائد دوما في العمل داخل دولة الإمارات هو الاعتماد على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولكن تم إلغاء هذا النظام بصورة نهائية ليحل محله نظام أكثر مرونة في تلقي الخدمات، نظام جديد بقرارات جديدة تتمثل في:

الحصول على تأشيرة العمل في وقت قياسي.

تعديل مدة بقاء العاملين المقيمين بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة من شهر إلى ستة أشهر.

الفئات المستفيدة من قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

صرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات عن بداية العمل بالجيل الثالث من الخدمات المطورة،

وهو العمل بجواز السفر الإماراتي وإلغاء نظام الكفيل بدءا من يوم الثالث من شهر أكتوبر القادم، وقد حددت الهيئة الفئات

المستفيدة والتي يمكنها العمل بهذا القرار وهم:

المستثمرين ورجال الأعمال.

المقيمين بالإمارات.

الزائرين.

المواهب وأصحاب المهارات.

الباحثين عن فرص عمل داخل الدولة.

طريقة الاستفادة من منظومة التأشيرات المطورة

بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الاقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، يمكن للمستفيدين الذين تم ذكرهم الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المطورة، وذلك من خلال تسجيل الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات، حيث يمكن التقديم من خلال ذلك الموقع، أو من خلال مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، وذلك بعد بدء العمل بهذا القرار في الثالث من أكتوبر 2022.

أسباب إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية سبب إلغاء نظام الكفيل في الإمارات، واعتماد اللائحة التنفيذية والعمل بقانون العمل بالجواز الإماراتي، وذلك بشأن دخول وإقامة الغير إماراتيين بدولة الإمارات العربية سواء للعمل أو لأي أغراض أخرى في هذا التوقيت بسبب:

تلبية رغبة وطموح العاملين والمستثمرين الأجانب المقيمين بالدولة والراغبين في العمل والاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

حرص القيادة الإماراتية الحكيمة على ريادة دولة الإمارات، ومراعاتها البعد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي لجميع المقيمين الأجانب في الدولة، وتحسين مستوى المعيشي لهم ولم شملهم الأسري.

هذا بالإضافة إلى توجيه الطاقات الكامنة لدى المواهب وأصحاب المهارات للعمل على رفع المستوى الاقتصادي للدولة والعمل المستمر على زيادة عجلة التنمية.

استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والخبرات الهامة من كافة أنحاء العالم.

تجسيد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي تدعو إليها دائما دولة الإمارات.

تنفيذ الخطة الخمسينية التي تتبناها الحكومة الإماراتية للنهوض بالدولة والمقرر تنفيذها على مدار خمسين عاماً.

تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية من خلال إصدار جوازات سفر جديدة وبطاقات هوية خاصة بالمستثمرين الأجانب والمقيمين.

شروط وضوابط العمل بالتأشيرات المطورة

هناك عدة شروط وضوابط يمكن من خلالها دعم منهج الهيئة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية المطورة، وتلبية احتياجات المقيمين الأجانب مستقبليا، وجعل دولة الإمارات الاختيار الأول لدى أي مستثمر أو موهبة جديدة، ومن أهم هذه الشروط :-