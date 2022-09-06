خبراء: إقامة منتديات فى روسيا ضربة لمحاولات عزلها

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "اكسترا نيوز" فى روسيا، إن الخبراء أكدوا أن إقامة منتديات فى روسيا تعتبر ضربة لمحاولات عزلها، لافتًا إلى أن أكثر من 45 دولة تشارك فى منتدى الشرق المنعقد فى مدينة فلاديفيستوك الروسية، وهو مؤتمر اقتصادى دولى مهم، يعقد فى مايو من كل عام.





وأشار مراسل "اكسترا نيوز"، إلى أن المعلومات الخاصة المتوفرة تؤكد أن عددًا من الدول التى تصنفها موسكو على أنها دول غير صديقة قد شاركت فى مؤتمر سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، الذى عقد فى مدينة بطرسبرج الروسية فى شهر مايو الماضى. وأضاف أنه هذه الدول المشاركة طالبت روسيا بعدم إعلان أسمائها عبر وسائل الإعلام، نظرًا لتجنب العقوبات والضغوطات الأمريكية، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات التى تحدث على الأراضى الروسية تعد ضربة لمحاولات عزل روسيا بالعقوبات والضغوطات الأمريكية والأوروبية. وأشار إلى أن الخبراء يؤكدون استحالة عزل روسيا، فهى دولة كبيرة جدًا، وتحظى بتأييد الكثير من الدول التى رفضت المشاركة فى فرض العقوبات على الاقتصاد الروسى، والتى وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها حرب اقتصادية تم شنها على موسكو.

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