لافروف: عقوبات الغرب تعيق صادرات الأغذية الروسية إلى العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفى "أن الغرب لا يفعل ما وعد به عن طريق الأمم المتحدة، أى أنه لا يتخذ قرارات بشأن استبعاد العقوبات اللوجستية التى تمنع الوصول الحر للحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية".

وشدد على أن مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، تخلى عن الأساليب الدبلوماسية فى تصريحاته بشأن روسيا، داعيا فى الوقت نفسه رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليزا تراس إلى حل المشاكل فى العلاقات مع جيران بريطانيا قبل الإدلاء بتصريحات بشأن روسيا.

وفى سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسى إن الإمدادات الروسية من موارد الطاقة والأغذية والأسمدة لتايلاند مدرجة على جدول أعمال محادثاته مع نائب رئيس الوزراء التايلاندى دون برامودويناى، المقررة اليوم فى موسكو.

وأضاف لافروف: "أنا واثق من أن محادثتنا اليوم ستساعد فى تحديد مجالات معينة بما فى ذلك الصناعة والطاقة النووية ومجالات التعاون الأخرى".

وتابع لافروف أن الجانبين أيدا أيضا الجهود "لتكثيف التبادلات الشبابية الثقافية والإنسانية وكذلك لمواصلة تجربة التعاون بين الجامعات الرائدة فى تايلاند وروسيا".