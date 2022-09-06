إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبى بتبنى رد فعل إزاء أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، ضرورة أن يتبنى الاتحاد الأوروبى رد فعل إزاء أسعار الغاز على مستوى أوروبا، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الطاقة فى الاتحاد المزمع عقده، الجمعة المقبلة، يجب أن يتم خلاله تحديد الحد الأقصى لسعر الغاز.





وقال دى مايو- فى تصريح، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"- "إنه إذا رفع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سعر الغاز إلى أكثر من 270 يورو للميجاوات/ساعة، فقد حان الوقت للعودة إلى سقف يفرض عدم إمكانية تجاوز الـ80 يورو". وأضاف "أن بوتين يسبب زيادة الغاز فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى .. إنه يبتز أوروبا ولهذا السبب يجب على إيطاليا أن تتدخل من خلال كبح أسعار الفواتير". وأشار إلى أن ما اقترحه كزعيم لحزب الالتزام المدني، كان مرسوم خفض أسعار الفواتير على وجه التحديد، الذى يغطى من الآن وحتى شهر ديسمبر المقبل، 80% من تكلفة الفواتير للشركات وللعائلات أيضاً، تلك التى تخاطر بعيش الفقر الطاقى، الذى يهدد 9 ملايين إيطالى و4 ملايين أسرة.

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