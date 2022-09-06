العالم اليوم - تشافي يحدد هدف برشلونة هذا الموسم بدوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 04:21 مساءً - حدد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، طموحه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع فريقه برشلونة الإسباني، الذي وضع في "المجموعة الحديدية" بالبطولة.

ووضع مدرب برشلونة تشافي هرنانديز الوصول أقله إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا هدفا له، مع "الحلم" بإحراز النادي الكتالوني اللقب لأول مرة منذ عام 2015.

ويأتي تصريح تشافي الذي عزز صفوفه بالعديد من اللاعبين فيما تخلى عن آخرين لتحقيق التوازن في ميزانية النادي الغارق في ديونه، عشية مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة النارية التي تضم بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي.

وعلق تشافي على مواجهة بطل التشيك بالقول: "إنها مباراة فخ. منافسنا يلعب باندفاع بدني كبير ويخرج بسرعة (إلى الهجوم) كما يستغل جيدا الكرات الثابتة.. إنه خصم صعب".

وتابع: "لقد وقعنا في مجموعة صعبة جدا لكننا نبدأ دور المجموعات بأكبر قدر ممكن من الحماس".

وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف الى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن ميونيخ الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافا للدوري الألماني 6 مرات في المواسم السبعة الماضية.

ويتجدد الموعد بين الفريقين الثلاثاء 13 سبتمبر، بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 3-صفر.

وبعدما انتهى مشواره الموسم الماضي عند دور المجموعات لأول مرة منذ 20 عاما، وضع تشافي الوصول "الى ثمن النهائي على أقل تقدير" هدفا له، مشددا "يجب أن نقاتل وأن نحلم بإحراز لقب دوري الأبطال. أما الحديث الآن عن ترشحينا للفوز باللقب.. فيجب المحافظة على تواضعنا".

ويخوض برشلونة لقاء الأربعاء من دون آخر القادمين الجدد اليه هكتور بيليرين وماركوس ألونزو لأنهما بحاجة الى التأقلم والوصول الى الجاهزية البدنية "لكنهما سيكونان جاهزين للسبت" ضد قادش في الدوري الإسباني.