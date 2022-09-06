نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفيل في الإمارات ضمن منظومة التأشيرات الجديدة واعتماد نظام العلاقة التعاقدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلغاء نظام الكفيل في الإمارات، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر جاء ذالك عن طريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الإماراتية، والتي أعلنت عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المتطورة، وكانت السعودية قد أطلقت الجواز السعودي الإلكتروني الجديد، وأعلنت الهيئة أن جواز السفر سوف يكون إصدارة عبر 7 منافذ في جميع الإمارات، بدلاً من الوضع السابق الذي كان يصدر من منفذين فقط لتحقيق مبدأ اللامركزية، وهو ما سيسهل على المواطنين استخراج جواز السفر بسهولة وفي وقت قياسي، وقالت أنه سوف يتم التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة التي ستدخل حيز التنفيذ الرسمي بداية من الثالث من أكتوبر القادم 2022،

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022

قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن منظومة التأشيرة الجديدة سوف يعتمد في المقام الأول على العلاقة التعاقدية بين رب العمل والعامل، وأنه سوف تكون هناك مرونة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة، ومن ضمن المميزات العديدة للنظام الجديد هو أتاحت مدة أكبر لإقامة الأجنبي داخل البلاد، بعد أن كانت شهر واحد فقط في النظام الجديد سوف تمتد إلي 6 أشهر بعد انتهاء تأشيرته، وأشارة الهيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بخصوص هذا الشأن أن النظام الجديد يمكن رجال الأعمال وأصحاب المواهب، والباحثين عن فرص عمل وذالك بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب في البلاد.

ما هي أهداف الإمارات من النظام الجديد؟

النظام الحديث يلبي رغبة المواطنين المقيمين في الإمارات في العمل والعيش في البلاد. حرص القيادة السياسية في الإمارات على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمقيمين في الدولة. لم شمل الأسرة في البلاد وتحسين جودة حياتهم من خلال التيسير لهم باستقدام ذويهم. الاستفادة من المواهب والطاقات الموجودة على أرض الإمارات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. أستقطاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم للإقامة والاستثمار في الإمارات.

جواز السفر الإماراتي الجديد

أعلن مدير عام الهيئة الاتحادية اللواء سهيل سعيد الخيالي، أن الجواز القديم سوف يتم العمل به لجميع المواطنين طالما الجواز ساري المفعول حتى أقتراب مدة نهايته، وأشار إلي أن الجواز الجديد يتماشى مع رؤية الدولة الجديدة، بالتوجه نحو الحكومة الذكية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلي أن استخراج الجواز الجديد لا يحمل المواطن أي أعباء مالية إضافية جديدة، فقط نفس الرسوم التي كانت تدفع في النظام القديم.

أماكن أستخراج جواز السفر الجديد

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الاتحادية. أو من خلال البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج. السفارات والقنصليات لدولة الإمارات في الدول.

خصائص جواز السفر الإماراتي الجديد

تماشياً مع التطوير العالمي في طباعة المستندات الرسمية ومنعاً للتقليد والتزوير، أعلنت الإمارات أن جواز السفر الإماراتي الجديد الذي سيصدر بالتزامن مع إلغاء نظام الكفيل في الإمارات، سوف يكون مميز بما يلي.

سوف يتم طباعة الجواز الجديد بخاصية طباعة الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق.

كما سيشمل الجواز خصائص تقنية وأمنية عالية الدقة تجعل من تزويره عملية شبه مستحيلة.

يتميز الجواز الجديد بالشكل المتميز الجذاب التي تتماشى مع روح العصر.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

أضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لإقامة الأجانب، تشمل العديد من المميزات وهي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعامل الحر، إضافة إلي الإقامة الخضراء للمستثمرين، لمدة تتراوح خمس سنوات قابلة للتجديد لتحل محل الإقامة السابقة التي كانت مدتها سنتين فقط.