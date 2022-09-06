نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تفعيل إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وما هي مميزات التأشيرات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات، اشتعل محرك البحث منذ قليل عن حقيقة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وما هي مميزات التأشيرات الجديدة وجواز السفر المحدث، جدير بالذكر أن الإمارات كانت تعتمد في استقطاب العمال لنظام الكفيل مثلها مثل باقي الدول العربية، وهذه النظام يتم العمل به في كل الدول العربية، وقد أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلغاء نظام الكفيل بشكل تام وبدء العمل بمنظومة التأشيرات المحدثة الجديدة مع بداية الشهر المقبل وتحديداً في الثالث من شهر أكتوبر المقبل 2022، وجاء هذا القرار منصفاً للعمال المقيمين داخل دولة الإمارات، بحيث أصبح الآن ما يربط العامل والموظف بالدولة والعمل والعاقة القائمة بينهم تعتمد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب العمل.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

جاء قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات ليعطي مرونة كبيرة في الحصول على التأشيرة للدخول إلى الإمارات في زمن قياسي. ويسهم هذا القرار في استقطاب مزيد من الاستثمار بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات من مختلف الدول. مما يساهم بشكل كبير في تحقيق مزيد من التقدم والرقي والتطور والنمو لدولة الإمارات.

مميزات إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على تأشيرة الدخول في زمن قياس ودون تعقيدات. تعديل مدة بقاء الأجنبي في الدولة بعد انتهاء أو إلغاء إقامته والمقررة بشهر إلى 6 أشهر. يمكن لكافة الفئات الاستفادة من المزايا للتأشيرات الجديدة وتوفر التأشيرات المحدثة خيارات جديدة أمام الراغبين في زيارة الإمارات. التأشيرات الجديدة لا تحتاج ولا تشترط وجود ضامن أو مستضيف. تعطي التأشيرات الجديدة مدد زمنية مرنة وقابلة للتجديد تصل إلى عام كامل.

خطوات الحصول على التأشيرات المحدثة الجديدة

يتم الحصول على التأشيرات الجديدة والاستفادة من كافة المزايا المقدمة بطريقة إلكترونية. وذلك من خلال الدخول على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. والتطبيق الذكي المخصص لذلك والتعرف على جميع الخدمات والمزايا المقدمة والتقديم عليها من خلال الموقع.

ما هي المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول

صرح مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة اللواء “خميس الكعبي” أن المنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول تمتاز بمميزات عديدة وتعطي للزائر عدة خيارات. مما يساهم بشكل كبير في استقطاب الكفاءات ورجال الأعمال ومزيد من الاستثمار داخل دولة الإمارات.

مميزات إلغاء نظام الكفيل

من أهم مميزات إلغاء نظام الكفيل أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تكون سلسة ومبنية على الاتفاق والتفاهم المتبادل بين الطرفين. وذلك يؤدي إلى خلق بيئة مناسبة للعمل مما يفسح المجال للإبداع والانتماء إلى المكان أو المؤسسة التي يعمل بها. كما أنها تقضي بشكل كبير على السوق السوداء لبيع التأشيرات. وتساهم بشكل كبير في تدفق الاستثمارات لدولة الإمارات.

عيوب نظام الكفيل

نظام الكفيل به العديد من السلبيات والعيوب التي تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين العامل وصاحب العمل. حيث أنها لا تعطي للعامل حقه في ترك العمل والانتقال إلى عمل آخر. كما أنها تفتح المجال للتجارة في التأشيرات وخلق سوق سوداء لهذه التأشيرات مما يحمل العامل أعباء إضافية تزيد من أعباءه، كما أن إلغاء نظام الكفيل يساهم في خلق بيئة مناسبة للعمال مما يرفع من إنتاجية العامل وانتمائه للمؤسسة التي يعمل بها.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

تقدم الهيئة العديد من الخدمات للوافدين إلى دولة الإمارات. حيث يتم من خلاله التسجيل لدخول دولة الإمارات وتسجيل بيانات المسافرين. ومعرفة المسافرين المحصنين وغير المحصنين مما يساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات عند وصولهم لدولة الإمارات.