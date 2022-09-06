نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء الكفيل بدولة الإمارات العربية ومميزات الأقامة المحدثة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات العربية المتحدة ، بالإعلان عن إلغاء نظام الكفيل كليا ،بالإضافة إلي تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة، وهي تشمل النسخة المحدثة من جواز السفر الإماراتي ،ويبداء هذا القرار من اليوم الموافق 6 سبتمر 2022 ، ويتم البدء في التطبيق التجريبي لمنظمة التأشيرات المحدثة ،و التي سوف يتم تنفيذها في يوم 3 أكتوبر القادم 2022 ، وتم إصدار هذا البيان ، عبر صفحة البيان في دولة الإمارات العربية ،كما ان الهيئة أعلنت إلغاء نظام الكفيل كليا ،وذلك من ضمن منظمة التأشيرات المحدثة ،وذلك يتم بالإعتماد علي العلاقة التعاقدية القائمة بين كلا من العامل ،وصاحب العمل ،وان هذا النظام سوف يشهد مرونة كبيرة في إستقبال الخدمات ،والحصول علي تأشيرة دولة الإمارات في مدة زمنية قصيرة ،وأنه سوف يكون هناك زيادة في مدة البقاء الخاصة بالأشخاص الوافدين عقب إلغاء إقامتهم داخل الدولة من شهر ،وسوف تمتد إلي فترة ستة أشهر.

تفاصيل عن إلغاء نظام الكفيل كليا بدولة الإمارات العربية

قامت الهيئة الإتحادية بالإمارات ،بالتأكيد علي إلغاء نظام الكفيل كليا في الإمارات ويستفيد من هذا القرار كلا من ،رجال الأعمال ،والمستثمرين ،والمقيمين ،وأصحاب المواهب ،الزائرين ،والباحثين عن عمل بالإمارات العربية ،وذلك من خلال مؤتمرصحفي لها ، وهذا القرار الذي تضمنه نظام التأشيرات المحدثة بالإمارات ،وهذا القرار تم صدورة عقب إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة بالإمارات ،وشؤون الأجانب ،وقد قامت الهيئة بالتحدث عن أنه يمكن الإستفادة من هذه المزايا الجديدة ،وذلك من خلال الدخول علي موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي ،والتطبيق الذكي ،يمكن من خلال معرفة المزايا الجديدة ،والتقديم يكون عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة الإتحادية ،و التطبيق ،أو من خلال مركز سعادة المتعاملين المتاح في دولة الإمارات العربية ،وذلك عقب بداية تطبيق اللائحة الجديدة في شهر أكتوبر القادم .

القرارات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء الإماراتي

قد قام مدير عام إدارة الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي ،بالتنويه عن قرار مجلس الوزارء الإماراتي ،بشأن إعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم الخاص بقانون إتحادي في شؤون الدخول والإقامة الخاص بالأجانب في دولة الأمارات العربية ،وذلك في هذا التوقيت المهم ،وقد تحدث عن جواز السفر الإماراتي ،وصدور اللائحة التنفيذية الجديدة من إلغاء نظام الكفيل بدولة الإمارات كليا ،أنه سوف يتم البدء العمل بها في شهر أكتوبر القادم لعام 2022 ،مما تصاحبه مزايا جديدة ،ومتنوعة من التأشيرات المحدثة ،وسهولة الحصول عليها ،والتي تلبي جميع طموحات المقيمين ،والمواطنين بدولة الإمارات ،وأيضا الراغبين في العيش ،والإقامة ،والعمل بدولة الإمارات ،وهي تعكس حرص الدولة المتمثلة في الحكومة الإماراتية ،في ريادة دولة الأمارات ،ومرعاة المقيمين بها ،ولم شمل أسرهم .

مميزات إلغاء نظام الكفيل بدولة الإمارات 2022

هناك عدة مميزات ،مترتبة علي إلغاء نظام الكفيل بدولة الإمارات ،وهذه المميزات تتمثل في: