رسميًا إلغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022 مع إصدار جواز السفر الإماراتي الجديد

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عمر شويل - جدة أعلنت السلطات الإماراتية يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 عن إلغاء نظام الكفيل في الإمارات مع تطبيق منظومة التأشيرات الجديدة التي سيتم العمل بها في الشهر المقبل، حيث يكون الاعتماد على العلاقة التعاقدية بين كلا من العامل وصاحب العمل دون نظام الكفالة المعمول به في بعض بلدان دول الخليج العربي، وفق بيان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفي هذا السياق ستتم الإجراءات لمن يريد الحصول على تأشيرة في وقت قياسي مع استمرار بقاء الأجنبي بانتهاء المدة داخل البلاد حتى 6 اشهر.

إعلان إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة التأشيرات الجديدة التي تعلن بشأنها عن إلغاء نظام الكفالة في الإمارات، حيث كان في السابق تتم كافة الإجراءات من خلال كفيل يقوم بإصدار تأشيرات الإقامة، فلا يمكن للمكفول أن يستصدر التأشيرة دون إذن الكفيل، الأمر الذي سهل دخول الوافدين إلى الإمارات والعمل بها دون التقييد بشرط الكفيل.

منظومة التأشيرات الجديدة الإمارات

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن تطبيق منظومة التأشيرات الجديدة في الثالث من شهر أكتوبر 2022 المقبل، وذلك بالدخول على الجيل الثالث من الخدمات المطورة التي تضم الإصدار الأحدث لجواز السفر الإماراتي، بجانب حزمة التأشيرات المحدثة التي تدخل حيز التنفيذ في 3/ 10/ 2022، وفق ما صدر على موقع الهيئة بحساب تويتر، حيث سيتم بعد التفعيل الدخول على موقع الهيئة وكذلك التطبيق لمعرفة المزايا الجديدة والتقديم على تأشيرات الدخول بتسييرات في الإجراءات.

نظام الكفيل في الإمارات

يعرف نظام الكفيل في دولة الإمارات وكذا بعص الدول الخليجية بانه نظام قانوني يحكم العلاقة ويحددها بين صاحب العمل والعامل الأجنبي في بلد المواطن، وعملت بعص الدول على إلغاء ذلك من بينهم دولة قطر في عام 2015، وكذلك دولة السعودية ضمن مبادرة رؤية 2030 التي ألغت نظام الكفيل اعتبار من 14/ 3/ 2021 فيما يتعلق بعلاقة التنقل للعامل من وظيفة لأخرى، وكذا في سفره، ولكن ورد استثناء على قرار المملكة العربية السعودية فيما يخص وظيفة (سائق- خادم منزلي- حارس- راعي).

جواز السفر الإماراتي

من خلال البحث عن تاريخ جواز السفر الإماراتي، الذي ورد في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 والذي يقضي لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في حمل جواز سفر يعكس روح الاتحاد بين الإمارات السبع، وقد مر بالعديد من التغييرات منذ بدايته وهي:

المرحلة الأولى لجواز السفر: كانت في خمسينيات القرن الماضي، وكان لكل إمارة جواز خاص بها، واطلق عليه (البروة)، ويتكون من ورقة واحدة، ومدة صلاحيته سنة واحدة.

المرحلة الثانية: جاءت في نهاية الخمسينيات، والتي صدر فيها جواز سفر الإمارات المتصالحة (الأحمر) وهو جواز مدة صلاحيته سنتان، كما يمكن تجديده حتى أربع مرات، وكل مرة هي مدة سنتان فقط، مع تدوين الدول في الصفحة الرابعة.

المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة صدر أول جواز سفر بعد الاتحاد بلون اسود، كان إصدار وتجديده يتم من دائرة الجوازات بوزارة الداخلية الاتحادية، وكذلك من القنصليات والبعثات الدبلوماسية، ويصدر لمدة سنتان، ويجوز تجديده مرتين فقط على أن تكون كل مرة سنتان فقط، مع صلاحيته للبلدان التي تدون به.

المرحلة الرابعة لجواز السفر: تلك المرحلة في عام 2011 والتي بدأت فيها وزارة الداخلية في إصدار جواز سفر إلكتروني لمواطني دولة الإمارات، وبه تحتوي الصفحة الأخيرة على شريحة إلكترونية مشفرة لمنع التزوير، والصفحة الأولى بها علامة مائية تتضمن الإطار الخارجي لجامع الشيخ زايد الكبير.

مميزات جواز السفر الإماراتي الجديد

أما الجيل الجديد من جواز السفر كما ذكرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بموقعها فهو يتمتع بالاتي: