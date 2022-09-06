نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 قائمة الكليات والمعاهد المتاحة 50% الحد الادنى للقبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أصبح أكثر ما يتم البحث عنة في مصر اليوم عبر محركات البحث العالمية الشهيرة جوجل، وذلك من خلال الطلاب المتبقين من المرحلة الاولي والثانية في الثانوية العامة، كذلك طلاب الدور الثاني الذي اجتازوا الامتحانات بنجاح، بالإضافة إلي الطلاب المتخلفين عن امتحانات الدور الاول، وبالفعل انطلقت عمليات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة بداية من اليوم السبت 3 سبتمبر وتستمر حتي يوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022، لذلك سوف نوفر لكم شرح توضيحي حول آلية تسجيل رغبات الجامعات والمعاهد للمرحلة الثالثة، ونشير الي رابط موقع التنسيق الالكتروني الرسمي المباشر والسريع، كذلك سوف نوفر لك هنا قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين علي 50% الحد الادنى للقبول في المرحلة الثالثة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بداية من الآن وحتي يوم 7 سبتمبر يمكنكم التسجيل عبر موقع التنسيق الالكتروني في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وقد أشار المتحدث العام باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عادل عبد الغفار إلي أن الطالب يمكن تسجيل رغبات الجامعات والمعاهد للمرحلة الثالثة من خلال كمبيوتر الطالب الشخصي في المنزل المتصل بشبكة الإنترنت، كذلك من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية، والتي تستقبل الطلاب الراغبين في التسجيل من خلالها يوميا من الثامنة صباحا حتي الثانية ظهرا، لكن الموقع متاح علي مدار 24 ساعة ويقبل تعديل الرغبات في أي وقت قبل اليوم النهائي للتسجيل.

رابط موقع التنسيق الالكتروني

حتي تقوم بتسجيل رغبات الجامعات والمعاهد في المرحلة الثالثة 2022 للتنسيق عليك زيارة موقع التنسيق الالكتروني واتباع تلك الخطوات

قائمة الكليات والمعاهد للمرحلة الثالثة 2022

ونوفر اليكم قائمة الكليات والمعاهد المتاحة من أجل تسجيل رغبات تنسيق الجامعات والمعاهد للمرحلة الثالثة 2022، وقد جاءت علي النحو التالي علما بأن هناك المزيد من الكليات والمعاهد سنضيفها اليكم بشكل مستمر

تربية رياضية بنين إسكندرية.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالي بالتجمع الخامس.

تربية رياضية بنات اسكندرية.

اداب انتساب اسوان.

تربية نوعية قسم فنية اسكندرية.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر.

تربية رياضية بنين/ بنات الزقازيق.

فني تمريض قناة السويس بالاسماعيلية.

تربية نوعية المنصورة.

كلية تكنولوجيا الصناعة 6 اكتوبر.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم.

تربية نوعية مطروح.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب.

اداب انتساب موجه بورسعيد.

الحد الادنى للقبول في المرحلة الثالثة

بعد أن تقدم نحو 40 ألف طالب وطالبة بتسجيل الرغبات عبر بوابة التنسيق، وذلك منذ انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة منذ يوم السبت الماضي، نجد أن نحو 66754 طالب وطالبة تقدموا للتسجيل في المرحلة الثالثة، ويسمح بتقديم الرغبات في تلك المرحلة للطلاب الحاصلين علي 205 درجة فيما أكثر فقط، وهي ما تعادل نسبة 50%.

غدا الأربعاء الموافق 7 سبتمبر هو الميعاد النهائى لانتهاء التسجيل في المرحلة الثالثة، ومن ثم عليك الإسراع إلي رابط موقع التنسيق الالكتروني لتدوين الرغبات أو تعديل الرغبات التي قم بتسجيلها فعليا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث انها الفرصة الأخيرة للطلاب في كافة المحافظات ام بتدوين أو تعديل البيانات قبل إغلاق الموقع، وعدم إتاحة الفرصة مجددا من أجل الوصول إلي تلك الرغبات.