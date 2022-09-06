اعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2022 تعرف على الحد الأدنى للتنسيق وخطوات تسجيل الرغبات إلكترونياً

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عمر شويل - جدة يتابع الطلاب والطالبات في مصر الآن آخر أخبار تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولى والثانية بالفعل وتوزيع الكليات فيهما، ويبحث الطلاب الآن من مختلف المحافظات والأقسام العلمية من خريجي الثانوية العامة لهذا العام عن موقع التنسيق الالكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات والترشح للكليات وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق التى بدأت منذ عدة أيام وتستمر حتى يوم غد الاربعاء والموافق لتاريخ 7 سبتمبر الجارى لهذا العام لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة.
تنسيق المرحلة الثالثة 2022
فيما يتعلق بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 الحالية والتي تضم عددا من المعاهد والكليات المختلفة لجميع الأقسام العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة فقد انطلقت هذه المرحلة وتم فتح باب كتابة الرغبات الخاصة بها منذ يوم السبت الماضي وتم فتح باب القيام بأعمال المرحلة الثالثة للتنسيق، ومن جانبه صرح مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وأما بخصوص الطلاب الذين لم ينجحوا وأصحاب الملاحق فيجب عليها أن ينجحوا اولا في مواد الدور الثاني، وأما عن الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، والطلاب الناجحين في الدور الثاني فيجب عليهم الدخول للموقع لتدوين رغباتهم، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.
تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022
ويجب على الطالب خلال كتابة التنسيق أن يكب الكليات التي يرغب في الالتحاق بها مرتبة من الأعلى تنسيقا للأقل تنسيقا وفضل أن يكون كل المحافظات الخاصة بالكلية.
بعد ان تم فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة من الطلاب الذين لم يوفقو ولم يجتازو الاختبارات فيجب عليها أن ينجحوا اولا في مواد الدور الثاني، وأما عن الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، والطلاب الناجحين في الدور الثاني فيجب عليهم الدخول للموقع لتدوين رغباتهم خلال هذة المرحلة، وقدمنا لكم كافة التفاصيل حول التنسيق في الفقرات السابقة.
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