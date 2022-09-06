إلغاء نظام الكفيل في الإمارات رسميـاً بقرار من الهيئة الإتحادية الإماراتية “التفاصيل”

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عمر شويل - جدة أصبح قرار إلغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022 محور اهتمام الآلاف من المواطنين في جميع انحاء الوطن العربي، وذلك بعد ان تم الاعلان من قبل الجهات المسؤولة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وامن المنافذ الاماراتية عن فتح باب الخدمات المتطورة للجيل الثالث بدءاً من اليوم والذي يضم النسخة المتطورة من جواز السفر الاماراتي، بالاضافة الي الاعلان عن التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة، والتي من المقرر ان تدخل في حيز النفاذ بدءأ من يوم 3 اكتوبر القادم لعام 2022، وذلك وفقا لما نقلته العديد من الصحف الاماراتية الشهيرة، واشارت اللجنة الي إلغاء نظام الكفيل تماما في تطويرات منظومة التأشيرات الجديدة والاعتماد بشكل كامل علي العقد الذي يتم بين صاحب العمل والعامل، وتابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكافة المعلومات عن الغاء نظام التكافل وتطويرات منظومة التأشيرات الجديدة.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022

تم الاعلان من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وامن المنافذ الاماراتية عن إلغاء نظام الكفيل في الإمارات 2022 وعن التطويرات الجديدة في منظومة التأشيرات وعن اتاحة البرنامج التجريبي لمنظومة التأشير المحدثة، ومن ضمن ميزات البرانج هي المرونة في تلقي الخدمات والتسجيل للحصول علي التأشيرات المطلوبة عبر البرنامج بكل سهولة ويسر وفي وقت قياسي، ومن ضمن التحديثات انه يمكن للاجئين البقاء لمدة من شهر الي ستة اشهر في البلد بعد انتهاء تأشيرتة او الغاء اقامتة في الدولة.

كيفية الاستفادة من مزايا منظومة التأشيرات المحدثة

من ضمن التحديثات الجديدة التي اعلنت عنها الهيئة الاتحادية هي إلغاء نظام الكفيل في الإمارات2022، وقامت الهيئة الاتحادية وامن المنافذ الاماراتية بالتأكيد علي امكانية الاستفادة المقدمة من منظومة التأشيرات المحدثة للاجانب والمواهب والباحثين عن فرص عمل والزائرين، ولكن ذلك بعد صدور لائحة القوانين الجديدة للاقامة وشؤون الاجانب داخل الدولة المقيم بها، وليس هذا فقط بل يمكن لجميع المواطنين ايضا الاستفادة من هذة الخدمات الموضحة عبر موقع الهيئة الاتحادية ويمكن الاطلاع عليها عبر الدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة الاتحادية او الدخول الي البرنامج التابع للهيئة، ومن ثم التقديم عليها للتمكن من الاستفادة منها من خلال الموقع الالكتروني او البرنامج التجريبي او عند صدور النسخة الاخيرة من البرنامج، ولكن ذلك بعد ان يتم الاعلان عن البرنامج بشكل رسمي والقوانين الجديدة يوم 3 اكتوبر القادم 2022.

اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الاقامة وشؤون الاجانب

قام مدير عام الهيئة الاتحادية بالتأكيد علي قرار مجلس الوزراء وضرورة في اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الاقامة وشؤون الاجانب داخل دولة الامارات العربية المتحدة، وقام بالتأكيد ايضا علي مميزات وتيسيرات جواز السفر الاماراتي الجديد واللائحة التنفيذية الجديدة التي تضم قانون إلغاء نظام الكفيل في الإمارات تماما، حيث توفر للاجانب والزائرين الكثير من الميزات والتيسيرات كما انها تسهل الكثير علي المقيمين في الدولة او العاملين او الباحثين على فرص للعمل، وان اللائحة تبين حرص الحكومة الاماراتية بشكل كبير علي مراعاة البعد الانساني والاجتماعي بين المقيمين في الدولة والعمل ايضا علي تحسين جودة حياة المقيمين بالدولة قدر الامكان، فضلا عن توفير الفرص الكاملة للمواهب واصحاب الخبرات في المجالات المختلفة.

خطة ال 50 عام للحكومة الإماراتية

وذلك سعيا الي زيادة النمو الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة ودعم مسيرة التنمية التي تسعي اليها دول الامارات المتحدة، وتحرص الدولة علي استثمار اموالها لتنمية مواهب الدولة في العديد من المجالات لدعم الدولة بانجازاتهم فضلا عن استقبال المواهب الخارجية من جميع انحاء العالم، وكل ما تقوم به الدولة سعيا لتحقيق خطة الخمسين عام التي تتبناها الحكومة للنهوض بالدولة اكثر واكثر خلال الخمسين عام القادمة.