نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وتدشين منظومة التأشيرات المحدثة ضمن الجيل الثالث للخدمات المطورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات ، تداولت العديد من الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة وبعض من الدول العربية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 أخبار تُفيد بأن الإمارات قررت إلغاء نظام الكفيل بشكل كلي وقد قررت باستبدال نظام الكفيل بمنظومة التأشيرة المحدثة، ومنذ انتشار هذا الخبر أصبح الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة كافة التفاصيل بخصوص إلغاء نظام الكفيل في الإمارات. ومن خلال موقعنا “ثقفني” نتطرق عبر هذا المقال إلى رصد أهم وأخر الأخبار عن تفاصيل إلغاء نظام الكفيل في الإمارات واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

وانتشر خبر إلغاء نظام الكفيل في الإمارات بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ، كما تناقلته بعض الصحف العربية والمواقع على الإنترنت، وبات الكثير في الإمارات العربية المتحدة سواء مقيمين أو مواطنين يريدون الإطلاع على كافة التفاصيل فيما يتعلق بمنظومة التأشيرة المحدثة التي سيتم الاعتماد عليها بدلاً من نظام الكفيل الذي كان يُستخدم في السابق.

وقد أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر صفر 1444 هجرياً وما يقابله 6-9-2022 عن بدء تطبيق الخدمات الإلكترونية المتطورة، والتي تتضمن النظام الحديث من جواز السفر الإماراتي بداية من تاريخ إعلان إلغاء نظام الكفيل واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة.

موعد تطبيق منظومة التأشيرة المحدثة في الإمارات

كما أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، أنه سيتم العمل وتطبيق منظومة التأشيرة المحدثة بداية من تاريخ الثالث 3 من شهر أكتوبر القادم 2022 ، وذلك نقلاً عن جريدة البيان الإلكترونية الإماراتية. وأكدت الهيئة عزمها على إلغاء نظام الكفيل نهائياً وبشكل كلي، كما أوضحت سيكون هناك سهولة وتيسير كبير في استقبال كافة الخدمات الإلكترونية وبالتحديد خدمة الحصول على التأشيرة المحدثة الجديدة في وقت قصير لاستخدامها بدلاً من نظام الكفيل في الإمارات.

وبينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات العربية المتحدة الفئات المستفيدة من منظومة التأشيرة المحدثة الجديدة في الإمارات، حيث قالت أن المستثمرين والمقيمين ورجال الأعمال والزائرين وأصحاب المهارات والمواهب وجميع الباحثين عن عمل في الإمارات العربية المتحدة يُمكنهم الاستفادة من تلك المنظومة بكافة مزاياها. وذلك وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة.

موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية

وخلال البيان الصادر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية فيما يخص إلغاء نظام الكفيل واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة الجديدة، أوضحت أن جميع الفئات يُمكنها الاستفادة من منظومة التأشيرات المحدثة وذلك من خلال الدخول عبر رابط موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية ، كما يُمكن الإطلاع على جميع مزايا المنظومة وكذلك التقديم على منظومة التأشيرة المحدثة الجديدة في الإمارات، وذلك في الموعد المقرر لبدء تطبيق اللائحة الجديدة في 3 من شهر أكتوبر 2022 المقبل.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية ، أن منظومة التأشيرات المحدثة الجديدة ستعمل على تلبية جميع رغبات وطموحات المواطنين والمقيمين في الدولة، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين عن عمل والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك لما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا كثيرة، مُشيرة أن التأشيرة المحدثة سيكون لها شروط وضوابط يجب أن تتوافر ويجب العمل بها واتباعها كلياً.

منظومة التأشيرات المحدثة في الإمارات

وتتضمن منظومة التأشيرة المحدثة الجديدة في الإمارات مزايا عديدة بخصوص إقامة الأسرة، والتي من ضمنها أنها ستعمل على السماح لجميع الأجانب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة باستقدام ذويهم من أفراد الأسرة مثل الزوج والأبناء، وسيتم ذلك بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات، كما سيتم تمديد سن الأبناء لمنحهم الإقامة حتى 25 سنة، بعد أن كانت المدة الزمنية المقررة للسن 18 عاماً، ذلك بالإضافة إلى منح البنات غير المتزوجات تصريح الإقامة، والأبناء أصحاب الهمم دون النظر في أعمارهم.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد بعض التفاصيل فيما يخص إلغاء نظام الكفيل في الإمارات واستبداله بمنظومة التأشيرات المحدثة الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، وكما ذكرنا بعاليه وكما أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، أنه يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص ذات الشأن وذلك من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أو الدخول عبر التطبيق الذكي الخاص بالهيئة.