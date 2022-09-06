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عمر شويل - جدة مواصفات جواز السفر الإماراتي الجديد والذي قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 بالإعلان عنه وإطلاقه وفق المنظومة الجديدة التي تتبعها الدولة في تطوير مؤسساتها ضمن خطة الخمسين المقبلة، وقامت الدولة على إثر ذلك بإصدار قانون عاجل جديد بإلغاء نظام الكفيل والذي أصبح بذلك من الماضي ضمن المنظومة الورقية المنتهية.

جواز السفر الإماراتي الجديد وقرارات جديدة

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اليوم عدد من القرارات الجديدة والتي لاقت رواجا وترحيبا من الجميع في داخل الإمارات ومن خارجها:

تم إلغاء نظام الكفيل المعمول به في السنوات الماضية.

في السنوات الماضية. إطلاق جواز السفر الإماراتي الجديد دون أن يتطلب ذلك صرف مصروفات إضافية.

العمل بنظام التأشيرة المحدثة والتي يبدأ العمل التجريبي بها من اليوم ويتم العمل رسميا بها في 3 أكتوبر 2022.

مواصفات جواز السفر الإماراتي الجديد 2022 الجيل الثالث Icp.gov.ae كيفية الحصول على التأشيرة UAEICP

وقد تم احتفال كبير في فندق قصر الإمارات احتفالا بالتحديثات والقرارات المحمودة التي تطلقها الدولة في إطار التطور والتقدم الذي تسعى الإمارات له في الخطة التي أطلقتها للإصلاح والتطور والتقدم، خطة الخمسين، وتعتبر القرارات الأخيرة التي تطلقها خطوة على الاستخدام السهل والتكنولوجي السريع وإيقاف المنومة القديمة في العديد من الخدمات بما أضاع وقت ومجهود وله العديد من المساوئ.

إطلاق الجيل الثالث من الخدمات المطورة

وقد تم إطلاق الجيل الثالث من خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بشكل تجريبي بالإضافة إلى استخدام التأشيرات المحدثة، وهي التأشيرة السريعة التي يحصل عليها الراغبين في العمل في الإمارات، من أصحاب أنواع التأشيرات الثلاثة، دون الحاجة إلى البحث عن كفيل أو ضامن للعمل في الدولة، ويأتي العمل بالمنظومة الجديدة للتأشيرة المحدثة هو توطيد العلاقة بين العامل وصاحب العمل والتي يكون أساس العمل فيها هو الثقة المتبادلة والعمل والجهد المقدم من العامل والدفع المتفق عليه من صاحب العمل، دون الحاجة إلى طرف ثالث.

ما هي مميزات التأشيرة المحدثة

قامت الهيئة بالتأكيد أن التأشيرة المحدثة تمكن رجال الأعمال والمقيمين وأصحاب المواهب المتميزة والمبدعين على العمل في الدولة بشكل سهل ويكون النظام المعتمد عليه هو الثقة والكفاءة.

التيسير على المقيمين والعاملين بالدولة وذلك من خلال السماح لهم بفترة سماح للإقامة في الإمارات بعد انتهاء فترة العمل تمتد من شهر وحتى ستة اشهر.

اتباع المنظومة الحديثة في التعامل الرقمي المباشر الذي يقوم بتوفير الوقت والجهد والمال بما يضمن كذلك دقة البيانات والمعلومات واستقطاب العقول المتميزة.

وقد كان بيان الهيئة في حفل اليوم ما يلي:

“أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة الاستفادة من المزايا الجديدة، التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة”. «يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء في ما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانات وخصائص الطباعة. ويتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، ما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان»

كيف احصل على التأشيرة المحدثة