نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرحلة الثالثة ” الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. وموعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة بوابة الحكومة المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، الكثير من طلاب المرحلة الثالثة يبحثون عن معرفة الكليات المتاحة لهم، حيث أن تنسيق المرحلة الثانية انتهى يوم الإثنين، وكذلك يتساءل الطلاب لمعرفة درجات التنسيق للمرحلة الثالثة 2022، ويريدون معرفة المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٢ للجامعات، في هذا المقال سوف نتحدث عن التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، وأيضا موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الكثير من طلاب المرحلة الثالثة يتساءلون عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يكون ظهور نتيجة التنسيق يوم الإثنين، وبعد ذلك يتم إعلان الحد الأدنى لتقديم التنسيق للمرحلة الثالثة، وكذلك موعد تنسيق الجامعات للمرحلة الثالثة ومن المؤكد أن يكون عقب ظهور النتيجة للدور الثاني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

طلاب الثانوية العامة للشعبتين الأدبي والعلمي يبحثون عن معرفة المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثالثة، من أجل معرفة المعاهد والكليات التي ستكون متاحة لهم، وفي الغالبية العظمى أن تكون المعاهد أكثر من الكليات فى تنسيق المرحلة الثالثة، لأن عدد كثير من الكليات اكتفي بأعداد الطلاب في المرحلتين السابقتين، و تنسيق المرحلة الثالثة ستكون للطلاب الذين حصلوا على مجموع ٥٠% فأكثر، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال الرابط السابق.

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أما موعد التنسيق للمرحلة الثالثة من المؤكد أن يكون عقب إنتهاء إمتحانات الدور الثاني وظهور النتيجة لتقليل الاغتراب، على أن يكون الموعد لتنسيق المرحلة الثالثة عقب ظهور النتيجة للدور الثاني في الثانوية العام، العديد من الطلاب بالمرحلتين العلمي والأدبي يرغبون في معرفة درجات التنسيق للمرحلة الثالثة، وتنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات، ودرجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٥ درجة أى بنسبة ٥٠%.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

هناك مؤشرات لوجود الكثير من المعاهد والكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة ومنها:

كلية الحقوق.

كلية التربية الرياضية.

خدمة إجتماعية.

كلية الآداب.

كلية التربية النوعية.

وهى تشبه بنسبة كبيرة تنسيق العام الماضي بسبب تشابه المجاميع ونسبة النجاح، ولأن تنسيق المرحلة الأولى والثانية لهذا العام كان يشبه تنسيق العام الماضي.

التسجيل في تقليل الاغتراب ٢٠٢٢

ونتابع معكم عبر السطور التالية رابط موقع التنسيق لعام ٢٠٢٢ والذي يتم التقديم من خلاله على تقليل الاغتراب للمرحلة الاولي والثانية بكل سهولة:

أولا يتم التسجيل والدخول على الموقع الرسمي للتنسيق، وهو موضح في الرابط التالي موقع الحكومة المصرية .

• ثانيا يسجل الطالب البيانات الخاص بالتقديم مثل الاسم ثلاثي.

• ثم يقوم بتسجيل رقم الجلوس، ثم كتابة اسم الكلية التي تناظر الكلية التي تم القبول بها.

• الضغط على أيقونة تسجيل وبذلك تكون قد اكتملت عملية التقديم.

الجامعات المتاحة التي تقبل من 50% أدبي

• كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.

كلية تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد.

كلية تربية «تعليم ابتدائي» أسوان.

كلية تربية «تعليم ابتدائي» مطروح.

كلية تربية «طفولة» العريش.

كلية تربية «طفولة» أسوان.

كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنات السويس.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

كلية تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

كلية تربية رياضية بنات أسوان.

كلية تربية رياضية بنات أسيوط.

كلية تربية رياضية بنات بني سويف.

كلية تربية رياضية بنات بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

كلية تربية رياضية بنات سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات طنطا.

كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن يوم الاربعاء الموافق 7 من شهر سبتمبر سوف ينتهي التسجيل في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة ويغلق الساعة السابعة مساء ، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد 72 ساعة من إغلاق باب التسجيل عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.