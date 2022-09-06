نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب حساب المواطن 2022 دفعة صفر 1444 كيفية التسجيل في حساب المواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة حساب المواطن 2022 يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي تقدم المساعدات في المملكة العربية السعودية للمواطنين المستحقين للمساعدة والأقل دخلا والاكثر فقرا من خلال المساعدات الماليه الشهريه لهم في تساعد الأفراد الغير القادرين على العمل وكبار السن وغيرهم لتلبية احتياجاتهم في الحياة ورفع مستوى معيشتهم وتحسين حياتهم إلى الأفضل ويتم التسجيل في برنامج حساب المواطن تبعا لشروط معينة وايضا خطوات التالية سوف نذكرها خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.
حساب المواطن 2022
يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ان يسجلوا في حساب مواطن يحصل على الدعم من اجل ان يحيا المواطن حياة كريمة ولكن يتطلب ذلك عدة شروط قد وضعتها وزارة التنمية والموارد الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومن هذه الشروط ما يلي
- يجب أن يكون إجمالي دخل الأسرة وعدد الاشخاص بها أكثر من 18 عام.
- يجب ان يكون المستفيد من السعودية وحصل على الجنسية
- يجب ان يكون من الأسر الأكثر فقرا واحتياجا واقل دخلا.
- يجب ألا يكون لديه اي راتب من القطاعات الحكوميه او الخاصه في الامارات الا يكون سجين في دور الإيواء.
- يجب أن يستفيد من الدعم بصفة دائمة
- واشترطت ان يكون مقيم في السعودية ولا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم.
- يجب ان يكون لديه أي ممتلكات ذات قيمة عالية باسمه
كيفية التسجيل في حساب المواطن 1444
يتم التسجيل في حساب مواطن من خلال الخطوات التالية
- الضغط على الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لحساب مواطن
- الضغط على تسجيل الدخول
- ثم ختيار حساب جديد كتاب لجميع البيانات المطلوبة المتمثلة في رقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.
- بعد ذلك يضغط على تسجيل الدخول للحساب الخاص
- وسوف يتلقى رسالة نصية بكلمة السر يدخلها في المكان المخصص لها وبشكل صحيح حتى يستطيع استكمال باقي على البيانات ويتبع تعليمات الأخرى.
- ثم يضغط على تسجيل في النهاية والاوراق المطلوبه بشكل صحيح.
موعد صرف راتب حساب المواطن
يتم صرف حساب مواطن الدفعة 58 في شهر صفر 1444 وشهر سبتمبر 2022 في اليوم العاشر وذلك بسبب السحب والايداع لكي يوفر للمواطن المساندة والمساعدة على غلاء الأسعار.
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