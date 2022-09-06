نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل هي حقيقة الغاء نظام الكفيل في الإمارات وما هي شروط القانون الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل هي حقيقة الغاء نظام الكفيل في الإمارات وما هي شروط القانون الجديد؟ سؤال يطرحه الجميع على ألسنتهم، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في بيان رسمي عن قرار الاستغناء بشكل رسمي عن نظام الكفيل، والاعتماد فقط على التعاقد بين العامل ورب العمل، كما وأوضحت أنه سيكون مرونة كبيرة في تقديم الخدمات والحصول على التأشيرة في وقت قياسي، وإجراء تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد تنتهي إقامته في الدولة المقررة بشهر، والتي تمتد إلى ستة أشهر، وسنوافيكم من خلال موقع ثقفني بأهم التفاصيل المتوفرة عن هذا الموضوع الذي يشغل بال الجميع.

هل هي حقيقة الغاء نظام الكفيل في الإمارات وما هي شروط القانون الجديد

وأعلنت صباح اليوم السبت عن عدد من القرارات التي تتعلق في نظام الكفيل وهو نظام جديدهو يتم تطبقة الشهرالمقبل حيث تبين أن الحكومة الاماراتية تسعي جاهداً بشكل رسمي عن الاستغناء نظام الكفيل حيث تعتمد بعد ذلك على العلاقات التعاقدية التي ستقا بن العامل ورب العمل، وهذا يتيح مرونة كبيرة في الحصول على مختلف الاعمال المتنوعة.

ما هي مزايا تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات

يمكن لحامل التأشيرة الخضراء أن يفتح حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية، ويستفيد كم التسهيلات المالية.

يستطيع حامل تأشيرة الإقامة الخضراء أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة في الإمارات.

التمتع بالخدمات الصحية والحكومية مثل التأمين الصحي وغيرها.

إمكانية تسجيل الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة.

إمكانية العمل والاستثمار في الإمارات.

إمكانية استقدام عوائلهم بكل يسر و سهولة.

تتوفر مزايا لأقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى مثل الزوجة والأولاد عند حصولهم على تصاريح الإقامة.

إمكانية استقدام الأبناء لعمر الـ 25 عامًا.

يمكن استقدام البنات غير المتزوجات بغض النظر عن أعمارهم.

منح الأبناء من ذوي الهمم تصاريح للإقامة.

إمكانية السماح بشأن مدد التأشيرة والتي تمتد إلى 6 أشهر بعد انتهاء الإقامة أو يتم إلغاؤها.

يمكن السفر إلى وجهات محددة دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول.

أنواع التأشيرات في الإمارات

تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات بدون كفيل

تأشيرة الإقامة لمدة 5 سنوات بدون كفيل

تأشيرة التقاعد لمدة 5 سنوات للمقيمين في دولة الامارات برنامج الإقامة الذهبية -ازدهر في أبوظبي- وتضمن مجموعة من الشروط الخاصة بها للحصول على تأشيرات مدتها 5 أو 10 أعوام. وتأشيرة التقاعد في دبي.

وما هي شروط القانون الجديد

تمديد الإقامة إلى الحالات الإنسانية لمدة عام إضافي حتى يتمكن عائل الأسرة من إيجاد وظيفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

جعل مدة الحصول على التصريح بزيارة مهمة العمل تصل حتى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

تمديد المدة الزمنية ل180 يوم بدلًا من 90 يومًا في حالة التقاعد، أو في حالة فقدان الشخص الحاصل على تصريح بالعمل على الوظيفة.

مع العلم بأن هذه المدة تعد إلزامية لمغادرة هؤلاء الأشخاص لحدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

جعل سن الأبناء الموجودين ضمن إقامة والديهم ورفع السن حتى 25 عامًا بدلًا من 18 عامًا.

التمكن من إضافة الوالدين في إقامة الشخص المقيم بدولة الإمارات عبر الحصول على تصريح بإقامة أفراد الأسرة.

الأوراق المطلوبة لعمل الإقامة بالإمارات