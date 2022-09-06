نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إستخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني من خلال موقع الوزارة بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن نتائج الصف السادس الابتدائى 2022 الدور الثانى في العراق، وقد ظهرت بالفعل نتائج الصف السادس الابتدائي والخاصة بامتحانات الدور الثاني في كل المحافظات، وهي متوفرة الآن على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق، حيث قد تم رسمياً نشر نتائج الدور الثانى عبر الموقع الرسمى فى العديد من المحافظات على الانترنت، وكانت نتائج الدور الأول قد ظهرت مؤخرا واجرى الطلاب غير الناجحين امتحانات الدور الثاني ثم بدؤوا في انتظار ظهور النتيجة للانتقال للمرحلة التعليمية التالية مع باقي زملائهم، وننشر لكم الان كيفية الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

بخصوص نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني نشرح لكم الان في موقع ثقفنى طرق الحصول على نتائج الطلاب فى دولة العراق والخاصة بالدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق، حيث يمكن الحصول على تلك النتائج من الموقع الرسمي وفقا للطريقة التالية:

أولا يجب أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانيا القيام بالنقر على الزر الخاص بعلامة التبويب “نتائج الطلاب”.

ثالثا تختار الطالب الصف السادس الابتدائى الدور الثانى .

ثم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

الآن أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب

امتحانات الصف السادس الابتدائى الدور الثانى

يتابع الكثيرون الآن أخر أخبار نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني وقد تم بالفعل الاعلان عن نسب النجاح فى العديد من المحافظات والتى قد اعلنت رسميا من المديريات التعليمية الخاصة بتلك المحافظات، وبشكل عام فقد جاءت نسبة النجاح فيها عالية ومبشرة حيث بلغت حوالي 72 % وفيما وصلت نسبة النجاح في محافظات أخرى إلى 80% واقترب النتائج فى الظهور فى المحافظات الاخرى سوى لم يبقى سوا عدد قليل جدا من المحافظات والتى قد يتم الاعلان عنها فى خلال الايام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر انه تم رسمياً نشر نتائج الدور الثانى عبر الموقع الرسمى فى العديد من المحافظات على الانترنت، وكانت نتائج الدور الأول قد ظهرت مؤخرا واجرى الطلاب غير الناجحين امتحانات الدور الثاني ثم بدؤوا في انتظار ظهور النتيجة للانتقال للمرحلة التعليمية التالية مع باقي زملائهم، وننشر لكم الان كيفية الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الثانى لعام 2022 فى كل المحافظات، تابعونا نوافيكم بكل جديد.