الملكة إليزابيث تستقبل ليز تراس وتكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - والتقت الملكة تراس فى مقرها بإسكتلندا بقصر "بالمورال"، وكلفتها بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك عقب قبول الملكة استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون فى لقاء جمع بينهما بالقصر أيضا. كان حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا قد أعلن أمس الإثنين، انتخاب وزيرة الخارجية ليز تراس، كزعيمة جديدة للحزب، بعد أن حصلت على 81 ألفا و326 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 60 ألفا و399 صوتا لوزير المالية السابق ريشى سوناك، لتصبح بذلك رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارجريت تاتشر وتيريزا ماى.

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