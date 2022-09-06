مجلس الأمن وأزمات الناتو وزابوريجيا.. آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وضع محطة زابوريجيا

وأشارت تغطية "اكسترا نيوز" إلى الجلسة التى يعقدها مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضع محطة الطاقة النووية زابوريجيا فى أوكرانيا، ولمناقشة تقرير المدير العام للوكالة الذرية رفائيل جروسى، عقب انتهاء زيارة وفد الوكالة إلى المحطة.

كما تتناول الجلسة تقييم جروسى للوضع الأمنى للمحطة، من السلامة والأمن والضمانات.

هجوم أوكرانى

ومن جانبها، أعلن بيان وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكرانى بطائرة مسيرة على محطة زابوريجيا، حيث أفاد البيان بأن القوات الروسية أسقطت المسيرة على بعد كيلو متر من منشآت المحطة، بالإضافة إلى سقوط 3 قذائف فى أراضى المحطة النووية من أصل 6 قذائف تم إطلاقها باتجاه مدينة إنيرجودار.

كما أشار تقرير "اكسترا نيوز" إلى تحذيرات متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن الممارسات الأوكرانية تعرض أمن المحطة للخطر، مؤكدة أن قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لا علاقة لها بالدبلوماسية.

عقوبات روسية

كما أعلنت روسيا منع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، ردًا على العقوبات المتزايدة التى تفرضها إدارة الرئيس الديمقراطى جو بايدن بحق المواطنين الروس.

وعلى نحو إيجابى، اعتبر المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، أن رفض الرئيس الأمريكى جو بايدن تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، بأنه موقف إيجابى، حيث اعتبر بيسكوف أن هذا الوصف أمر شنيع.

أزمة الناتو

وفيما يتعلق بانضمام السويد وفنلندا إلى دول حلف شمال الأطلسى "الناتو"، فقد أكد المسؤولون الروس أن رد موسكو على هذا الأمر يتوقف على نشر قواعد أجنبية فى البلدين، خصوصا أنه لم يتم الانتهاء من الموافقات على هذا الانضمام.

تقارير استخبارية

وبحسب التقرير، نقلت صحيفة "نيوريورك تايمز" عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية، أن موسكو ستشترى الذخيرة من كوريا الشمالية لاستخدامها فى ساحة المعركة فى أوكرانيا، حيث أشار التقرير الأمريكى إلى أن الجيش الروسى يعانى نقصًا حادًا فى الإمدادات بأوكرانيا لأسباب منها قيود الصادرات والعقوبات.

ومن جانبه، أشار حسين مشيك، مراسل "اكسترا نيوز" فى روسيا، إلى أن أكثر من 45 دولة تشارك فى منتدى الشرق المنعقد فى مدينة فلاديفيستوك الروسية، وهو مؤتمر اقتصادى دولى مهم، يعقد فى مايو من كل عام.