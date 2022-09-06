العالم اليوم - حديث الساعة في الجزائر.. عريس وعروسان بحفلة واحدة

انتم الان تتابعون خبر حديث الساعة في الجزائر.. عريس وعروسان بحفلة واحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بخبر زواج رجل من امرأتين في حفل زفاف واحد، وسط حالة من الذهول، خاصة بعد انتشار صورهم.

وذكرت تقارير صحفية جزائرية، أن الرجل الذي يدعى رشيد، وهو من ولاية سكيكدة، أقام حفل زفاف كبير جمع خلاله بين عروستين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور الرجل مع عروستيه اللتين وقفتا بجواره بفستانين أبيضين، فيما تشاركت أسر وأصدقاء الأطراف الثلاثة، الفرحة في الحفل.

ومن بين الصور التي أثارت ردود فعل كبيرة على الشبكة العنكبوتية، صورة دعوة حفل الزفاف، التي تضمنت اسم العريس، والعروستين.

وتساءل الكثير من مستخدمي الإنترنت في الجزائر، حول الكيفية التي تمكن من خلالها الرجل من إقناع المرأتين بالموافقة على مثل هذا الإجراء الغريب.

كما انقسمت الآراء بين مؤيد لهذه الخطوة، والتأكيد على أنها موفرة ماديا، فيما رأى آخرون أنه كان من المفترض أن تحظى كل امرأة منهن بحفل خاص بها لتكمل فرحتها.