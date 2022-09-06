العالم اليوم - بـ20 قذيفة.. روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محيط "زابوريجيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أوكرانيا بقصف بلدة بمحيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بـ20 قذيفة مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية.

تفاصيل الاتهام الروسي وزارة الدفاع الروسية، قالت إن القوات الأوكرانية "أطلقت 20 قذيفة مدفعية على بلدة إنرهودار، والمنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا".

"3 قذائف سقطت على أراضي محطة زابوريجيا النووية، وانفجرت إحداها قرب وحدة الكهرباء رقم 2"، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن الوكالة.

وفي الوقت نفسه، أشارت روسيا إلى أن مستويات الإشعاع عند المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، "لا تزال طبيعية" .

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن قصف مواقع قرب المحطة النووية. زابوريجيا تحت سيطرة روسيا القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا منذ أوائل مارس الماضي .

تتبادل موسكو وكييف منذ أسابيع الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا .

تتهم روسيا بدورها القوات الأوكرانية باستهداف المحطة بغارات تشنّها طائرات مسيّرة، فيما تتهم أوكرانيا روسيا بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا وباستخدامها قاعدة لشنّ ضربات على مواقع أوكرانية .

تنفي موسكو من جهتها تخزين أسلحة في المحطّة وتؤكد أنها لم تنشر فيها سوى قوات لضمان سلامتها. ماذا نعرف عنها محطة زابوريجيا النووية؟ تم تصميم محطة زابوريجيا النووية منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980 .

تحتوي محطة زابوريجيا للطاقة النووية على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320 ".

يتم تبريد المفاعلات بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة .

تم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995 .

هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم .

تمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية .

تغطي 20 بالمئة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.

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