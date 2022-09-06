حملة اعتقالات صهيونية في الضفة الغربية

حملة اعتقالات صهيونية في الضفة الغربيةشنت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من الأسرى المحررين.

وبحسب وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، اعتقلت قوات العدو ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم أربعة أسرى محررين، وهم الأسير المحرر هاشم أبو تركي والأسير المحرر يوسف أبو حسين والأسير المحرر عبد الكريم أبو رموز والأسير المحرر يعقوب الزعارير.

واعتقلت قوات العدو من الخليل أربعة مواطنين.. واقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واعتقلت شابين أحدهما طالب بجامعة بيرزيت.

وقام جنود العدو بخلع بوابات منزلي الشابين في قرية اللبن الشرقية، وتحطيم بعض الممتلكات ومصادرة هاتفيهما، وأطلقوا الرصاص الحي في وسط القرية لإشاعة جو من الهلع والترهيب لدى الأهالي.

وداهم جيش العدو الصهيوني منزلين في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، قبل أن يقوم باعتقال مواطنين اثنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات العدو أربعة فلسطينيين.. وطالت اعتقالات العدو شقيقين في العشرينيات من عمرهما، وذلك بعد مداهمة منزلهما في قرية كيسان شرق بيت لحم.

الجدير ذكره أن قوات العدو تنفذ اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة الغربية، تستهدف الفلسطينيين بجميع فئاتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

