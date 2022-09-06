نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ملازمنا” موقع إستخراج نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بالرقم الامتحاني عبر epedu.gov.iq لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني محركات البحث الآن في عموم العراق، حيث أصبحت هذه الكلمات هي الأكثر بحثاً في كافة المحافظات العراقية، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسميعن الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ومراجعة و تقدير الدرجات للطلاب فيامتحانات الدور الثاني للصف الثالث متوسط، وقد أفادت المصادر بأن النتيجة جاري الآن رفعها عبر شبكة الانترنت في كافة المحافظات، وذلك حتى يتمكن جميع الطلبة وأولياء أمورهم من مطالعة النتيجة بشكل إلكترونيبكل سهولة ويسر، حيث أنه سيتم نشر النتيجة من خلال عدد من المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية المعنية بتقديم خدمة نتائج الامتحانات.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

بعد أن انتهى جميع الطلبة والطالبات من أداء امتحانات الدور الثاني 2022، وهناك حالة كبيرة من الترقب والقلق لمعرفة موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، ومعدلات النجاح لهذا العام، وكما ذكرنا من قبل أنه أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه قد انتهت أعمال تصحيح الدفاتر الإمتحانية، وهو ما يشير إلى اقتراب موعد ظهور النتيجة في أقرب وقت ممكن، وبالفعل أعلنت الوزارة أنه تم اعتماد النتيجة ورفعها عبر المواقع الالكترونية في عدد من المحافظات العراقية، وجاري الآن رفعها في باقي المحافظات، كما تمت الإشارة بأنه قد أدى الطلاب الامتحانات في ظل إجراءات صارمةمع مراعاة كافة الاجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد داخل اللجان الإمتحانية.

رابط وخطوات الاستعلام عم نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

أما حول رابط و طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني فتتم من خلال زيارة إحدى المواقع الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لإعلان النتيحة، ومن أبرزها موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا، حيث تعمل هذه المواقع على توفير النتيجة بصيغة ملفات pdf وذلك حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها ويسهل عليهم تحميلها حسب المحافظات التابع لها الطالب، كما أنه يمكن البحث عن درجات الطالب حسب اسمه أو الرقم الإمتحاني الخاص به عقب تحميل الملف.

يترقب الآلاف من طلاب الصف الثالث المتوسط الآن ظهور نتائج التخلفات “الدرو الثاني”، ولهذا يتسائلون ويبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل ظهور النتائج، هذا وكما ذكرنا لكم انة من المقرر ان تعتمد وزارة التربية والتعليم النتائج بشكل رسمي في غضون الساعات القليلة القادمة، وبعدها مباشرةً سيتم نشر النتائج على المواقع المختصة لنتائج الطلاب.

يعمل موقع وزارة الترقبية والتعليم العراقية والمواقع التابعة له علي توفير نتائج طلاب الثالث المتوسط بشكل الكتروني من خلال الموقع، واتاحة خدمة تحميل بيان الدرجات pdf، وذلك ليسهل العثور عليها وتحميلها علي الهواتف المحمولة او اجهزة الكمبيوتر في جميع المحافظات، تابعونا من خلال ها الموضوع نوافيكم بكل جديد عن نتائج ثالث متوسط.

تم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وجميع المواقع التابعة لها في العراق، ولكن لم يتم الاعلان عن نتائج جميع المحافظات فمازالت عمليات تأكيد درجات الطلاب والمراجعة مستمرة في بعض المحافظات لذا ستتأخر النتائج قليلا، ولذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع نوافيكم بكل جديد عن نتائجكم في اي من المحافظات العراقية.