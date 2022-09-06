نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنـا “الكليات المُتاحة” تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي ورابط تسجيل الرغبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة منذ يوم السبت، الموافق 3 سبتمبر، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك بحد ادنى 205 درجة، أي مايعادل نسبة 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وفي التقرير التالي نوضح لكم التفاصيل.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

كذلك تزداد عمليات البحث حول الأماكن الشاغرة والكليات المتاحة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي، وذلك بعدما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود العديد من الكليات الحكومية والمعاهد المتاحة لطلاب تلك المرحلة، والتي جاء بعضها على النحو التالي؛

المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

معهد فني صناعي بئر العبد شمال سيناء

خدمة اجتماعية انتساب أسيوط

رأس البر العالي للدراسات النوعية

المعهد العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

آداب انتساب موجه العريش

الفني للفنادق قنا

العالي الفندقيبالأقصر

خدمه اجتماعيه أسوان فرع قنا

الفني التجاري بأسوان

العالي للعلوم الادارية

الفني للفنادق المطرية

تربية رياضية بنات بني سويف

العالي سياحة وفنادق الغردقة

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش

تربية نوعية فنية الفيوم.

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

يستطيع جميع الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي تسجيل رغباتهم من خلال الدخول مباشرة إلى موقع التنسيق الإلكترونيومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الضغط اولا على رابط التنسيق الالكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، ويجب أن يتأكد الطالب من عدم معرفة أي أحد رقمه السرى.

الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، ويجب أن يتأكد الطالب من عدم معرفة أي أحد رقمه السرى. ثم يطلع على كافة التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل رغباته على تنسيق المرحلة الثالثة.

ومن ثم يبدأ في تسجيل الرغبات وتدوين بياناته المطلوبة.

يجب أن يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة متاحة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتاحة خدمة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب علمي وادبي من خلال موقع التنسيق الالكتروني التابع للوزارة، وصرحت الوزارة عن توافر العديد من الاماكن في كليات وجامعات متميزة للطلاب يصل عددهم الي ما يقارب ال 36 جامعة ومعهد، وتابعونا من خلال هذا الموضوع نوافيكم بكل جديد عن تنسيقات طلاب الثانوية العامة.

يمكن لجميع الطلاب الان الدخول الي موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم وتسجيل رغباتهم التي تصل الي 75 رغبة لكل طالب، وذلك عن طريق الدخول الي موقع التنسيق والقيام باختيار خانة تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة علمي وادبي ومن ثم ملئ البيانات من الرقم القومي ورقم الجلوس وغيرها، وبعدها ملئ الرغبات والضغط علي زر الارسال.