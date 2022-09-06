نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تلغي نظام الكفيل كلياً وتستبدله بالتأشيرة المستحدثة اعرف التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث خلال الساعات الحالية في الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل قرار إلغاء نظام الكفيل كلياً على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك قد قامت بإطلاق نسخة مطورة ومستحدثة من جواز السفر بدءاً من يوم الثلاثاء السادس من سبتمبر للعام الجاري 2022م بالإضافة إلى تجريب التطبيق التجريبي للتأشيرة المستحدثة والتي من المفترض البدء في استخدامها ابتداءاً من يوم الثالث من أكتوبر القادم، ونحيطكم علماً أن الهيئة قد أصدرت قراراً بإلغاء نظام الكفيل كلياً والإكتفاء بعقد العمل بين صاحب المؤسسة والعامل في إطار حرص الحكومة الإماراتية على إتخاذ إجراءات أكثر مرونة لتلقي الخدمات والتأشيرة في أسرع وقت، وقد تم مد بقاء المقيمين بعد إنتهاء التأشيرة الخاصة بهم إلى 6 أشهر بدلاً من شهر واحد، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة تفاصيل قرار إلغاء نظام الكفيل كلياً، فتابعونا.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

صرحت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك في مؤتمر صحفي أنه هناك مزايا جديدة في منظومة التأشيرات المستحدثة يُمكن للزائرين ورجال الأعمال والمقيمين الإستفادة منها، فقط كل ما يتطلبه الأمر الولوج إلى الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت أو التطبيق الإلكتروني للتعرف على كافة التفاصيل بعد بدء العمل باللائحة الجديدة ابتداءاً من يوم الثالث من أكتوبر، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمات المستحدثة تُلبي رغبات وطموحات فئات كثيرة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات كما أنها تدل على حرص ورغبة القيادة الإماراتية على مراعاة الجانب النفسي والإجتماعي لدى المقيمين حتى تجمع شملهم بأسرتهم، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإمارتية تسعى إلى تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم كافة الخدمات بدلاً من الإجراءات الورقية والروتينة في إطار حرصها على التوجه نجو الحكومة الذكية.

التاشيرة المستحدثة

يستطيع حامل جواز السفر الساري استخدامه بلا مشاكل حتى قرب انتهاء مدة صلاحيته ولكن يجب عليه أن يتقدم بطلب جواز سفر جديد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الرسمي لها، ومن المعلوم أنه لا يوجد أي رسوم مالية إضافية عن تجديد الجواز فقد يتم دفع الرسوم المعتمدة فقط والتي تم دفعها عن إصدار الجواز، وقد صرح مدير الهيئة “سهيل الخبيلي” أن جواز السفر الإماراتي الجديد يعكس تماشى دولة الإمارات مع العصر الحديث حيث يتميز بمميزات كثيرة أبرزها الخصائص التقنية والأمنية، وقد تم طباعة الجواز بإستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات حتى يكون من الصعب إتلافه.

التأشيرات في الإمارات

صرح مدير عام الإقامة وشئون الأجانب بالهيئة “سلطان النعيمي” أن اللائحة التنفيذية الجديدة سيتم البدء في تنفيذها ابتدائاً من يوم 3 أكتوبر، وأن اللائحة الجديدة تساعد في دعم مسيرة التنمية عبر استقطاب عمالة ماهرة وخبراء ومبدعين مما يسهم بشكل عام في رفع مستوى الإنتاجية لدى دولة الإمارات، وقد صرح ايضاً بأنه هناك أكثر من نوع إقامة لتناسب فئات عديدة من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات بما يساعد في تسهيل تجربة العمل والعيش في دولة الإمارات وجعلها ممتعة، ومن أبرز أنواع التاشيرات التأشيرة الخضراء ومدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ومن أبرز مميزاتها إمكانية حاملها من استقدام أسرته.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا بعد أن وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام، ولأي سؤال أو استفسار يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم فوراً