نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشوف نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 برقم الجلوس موقع منظومة الإمتحانات الليبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بليبيا 2022، والتي تهم الطلاب والطالبات وتزيد معدلات البحث عنها بشكل متكرر يومياً، فيتم الإستعلام من خلال كشوف النتائج التي ينشرها موقع منظومة الإمتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية، من خلال رقم الجلوس الطالب بالشهادة الإعدادية الليبية ورقم القيد، وعلى مستوى سائر المدن بعموم طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر والخمس وأوباري والزاوية ودرنه والجبل الغربي ومصراتة، وهي النتائج الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول 2022، وذلك بعد أن كان الطلاب قد انتهوا من امتحاناتهم في 11 أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يتم اعلان النتائج عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم الليبي.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022

الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 برقم الجلوس، عقب انتهاء مراسم اعتماد النتائج عبر موقع منظومة النتائج، وذلك لكافة المناطق الشرقية والغربية والجنوبية في حكومة الوحدة الوطنية، للإطلاع على نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي الدور الأول من العام الحالي 2021-2022.

ومن المقرر أن يكون موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بليبيا 2022، وفقاً لتصريحات السيد أحمد مسعود مدير المركز الوطني للإمتحانات، بعد ثلاث أسابيع من انتهاء الإمتحانات، أي خلال مطلع أو منتصف شهر سبتمبر الجاري 2022 ، حيث يتم اعلان النتائج الكترونياً من خلال موقع منظومة الإمتحانات، من أجل التسهيل على الطلاب في الإطلاع على النتائج وعدم تكبيدهم عناء الذهاب إلى المدرسة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بليبيا

الإستعلام عن نتائح الشهادة الإعدادية بليبيا الدور الأول 2022، بعدما أفادت المصادر الإنتهاء من مراحل اعلان النتائج، والتي تضمنت القيام بتصحيح نتائج الطلاب من قبل لجان التصحيح بمختلف المحافظات الليبية، ومن ثم القيام بالمسح الضوئي لأوراق النتائج، وجمع الدرجات النهائية للطلاب مضافاً إليها درجات أعمال السنة، على أن يكون رابط وخطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بليبيا على النحو التالي:-

الدخول على موقع منظومة الإمتحانات الليبية.

ادخال رقم جلوس الطالب في الشهادة الإعدادية ورقم القيد.

الضغط على عرض الدرجات.

تظهر لك على الفور تفصيل النتيجة الخاصة بك في الشهادة الإعدادية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الليبية، كانت قد أعلنت أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية قد بلغت 69.66%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 37 ألف و14 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين منهم 25 ألف و783 طالب وطالبة.