نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخفاء دردشة WhatsApp الخاصة بك عن الآخرين! في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذه المقالة، سوف نستكشف جميع طرق إخفاء محادثاتك على Android و iPhone. WhatsApp هو بلا شك أحد أكثر منصات المراسلة استخدامًا وشعبية حول العالم. قد يفضل العديد من الأشخاص حفظ محادثاتهم وفي نفس الوقت تجنب الكشف عن تفاصيلهم للآخرين. لا يزال إخفاء الدردشات غير ممكن في WhatsApp ، ولكن هناك بعض الحلول. في هذا المقال ، يبحث موقع ثقفني في طريقة إخفاء محادثات WhatsApp .

كما ذكرنا سابقًا، لا يوفر WhatsApp أي ميزة أو طريقة لإخفاء الدردشات ويجب على المستخدمين اللجوء إلى حلول بديلة مثل أرشفة الدردشات من القائمة. ومع ذلك، إذا كنت لا تريد أرشفة محادثاتك، فيمكنك استخدام قفل التطبيق البيومتري المدمج في هذا البرنامج. تستخدم هذه الميزة بصمة الإصبع لنظام Android و FaceID لـ iPhone. تضمن هذه الميزة أن يكون لديك فقط حق الوصول إلى الدردشات وتمنع الآخرين من الوصول إلى برنامج المراسلة هذا.

إخفاء محادثات WhatsApp باستخدام القفل البيومتري

أولاً ، افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي.

حدد قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا وأدخل الإعدادات.

من هذا القسم ، حدد الحساب ثم الخصوصية.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على قفل بصمة الإصبع.

حدد الآن فتح باستخدام بصمة الإصبع واضبط الإعدادات وفقًا لرغبتك.

ما هو أرشيف الدردشة في WhatsApp؟

نظرًا لأن WhatsApp لا يوفر طريقة محددة لإخفاء الدردشات ، يمكن للمستخدمين اللجوء إلى وظيفة الأرشفة لإخفاء الدردشات الفردية والجماعية. كما يوحي الاسم ، فإن Chat Archive هو وسيلة لإزالة الدردشات من الشاشة الرئيسية وإخفائها في “مجلد الدردشات المؤرشفة”.

بمجرد أرشفة الدردشات ، يمكنك حتى تعيينها بحيث لا يتم إرسال أي إشعارات عندما تتلقى رسالة جديدة. بهذه الطريقة ، لا يمكن للآخرين الوصول إلى الدردشات الخاصة بك. تساعد أرشفة الدردشات أيضًا المستخدمين على تنظيم البريد الوارد الخاص بهم وتتبع أهم محادثاتهم.

إخفاء محادثات WhatsApp على Android مؤقتًا

أولاً ، افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.

الآن اضغط مع الاستمرار على الدردشة المعينة التي تريد إخفاءها / أرشفتها.

ستظهر عدة خيارات في الأعلى. حدد رمز “السهم لأسفل” بجوار القائمة ثلاثية النقاط. بتحديد هذا الخيار ، ستتم أرشفة الدردشة مؤقتًا. حتى يقوم شخص ما بإرسال رسالة جديدة في الدردشة. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم إرسال رسالة بواسطتك ، ستعود الدردشة إلى حيث كانت قبل أرشفتها.

للوصول إلى الدردشة المؤرشفة ، انتقل إلى الجزء السفلي من محادثات WhatsApp. سوف تراهم في قسم المؤرشف.

إخفاء محادثات WhatsApp بشكل دائم على Android

يمكنك إخفاء محادثات WhatsApp نهائيًا من الظهور في قائمة الدردشات الرئيسية عن طريق تمكين خيار خاص في إعدادات الأرشيف: