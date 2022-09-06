نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستعلام نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني من خلال موقع الوزارة epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، يبحث الكثير من الطلبة والطالبات في الوقت الحالي في العراق عن نتيجة الصف الثالث متوسط للعام الدراسي 2021/2022، ومن المقرر أن يتم رفع نتيجة الصف الثالث المتوسط خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من خلال رابط وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن المقرر أن تظهر النتيجة في المحافظات التالية مساء الغد وهي الرصافة 1 والرصافة 2 والرصافة 3 والديوانية والبصرة والنجف والاشرف وديالي والناصرية وميسان والكوت فتابعونا خلال السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

وسنعرض لكم خلال السطور التالية رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، وهي المرحلة التي تلي المرحلة الابتدائية وهي متكونة من ثلاث مراحل وهي الأول المتوسط والثاني المتوسط والثالث المتوسط وتنقسم إلى فصلين وهم في كل شهر فصل واحد وفي الصف الأول تنقسم إلى ثلاث مواد وهي الكيمياء والفيزياء والأحياء بالإضافة إلى مواد الحاسب والتربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا والمواد الأسرية ولكل مادة 100 درجة حيث من المقرر أن يكون مجموع الدرجات النهائية وهي 1400 وجدير بالذكر أن نظام التعليم ذلك قد تم انشائه عام 1921 كما أن في عام 1960 كانت توزع الكتب بالمجان على الطلاب العراقيين، وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية في الأيام الماضية قد حصرت نسب النجاح في جميع المحافظات كما جمعت كافة التظلمات لجميع أوراق الطلاب ولم تشهد الامتحانات أي مخالفات أو محاضر غش على خلاف الدور الأول من نفس العام.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

ونقدم لكم من خلال الرابط التالي خطوات ورابط الاستعلام عن الثالث متوسط 2022 الدور الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الخطوات التالية