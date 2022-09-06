نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تعلن عن إلغاء نظام الكفيل كليا مع بدء تطبيق التأشيرات الجديدة الشهر المقبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاستغناء بشكل كلي عن نظام الكفيل واستبدلته بنظام منظومة التأشيرات الجديدة والتي يبدأ عملها من شهر أكتوبر المقبل، ليطبق هذا القرار من تاريخ إصدار ولجميع الدول الراغبة في السفر إلى الإمارات، هذا وقد كشفت الهيئة الاتحادية، عن الاستغناء لنظام الكفيل جاء وفق الاعتماد على العلاقة التعاقدية التي تكون بين العامل أو الموظف وصحاب العمل بعيدًا عن الكفيل.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

هذا وقد أضافت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن هذا القرار سيزيد مرونة كبيرة في تلقي الكثير من الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي للغاية، إلى جانب القيام بتعديل مدة البقاء الخاصة بالوافد بعد انتهاء إقامته داخل الدولة لتنتقل من شهر إلى 6 اشهر متتالية دون فرض عقوبات عليه من الجهات المختصة داخل دولة الإمارات، مما يزيد ذلك الإقبال الكثير من جميع الدول العربية والأجنبية الراغبة في العمل أو السياحة داخل الإمارات.

موعد تطبيق إلغاء نظام الكفيل في دولة الإمارات

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يمكن لجميع الأشخاص الاستفادة الكاملة من المزايا الجديدة التي ستعلن عنها منظومة التأشيرات المحدثة وذلك من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي من اجل التعرف على كافة المزايا ومراكز المساعدة المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات ويطبق هذا القرار يوم 3 أكتوبر 2022 القادم، مما يتيح الفرصة الكاملة لدى الراغبين في السفر بالتعامل الصحيح مع صاحب العمل فقط دون اللجوء إلى أي شخص أخر.

نظام التأشيرات الجديدة في الإمارات

وقال اللواء خميس الكعبي، مدير خدمات الدعم في الهيئة، إن نظام تأشيرة الدخول المحدث سيوفر أغراضًا وفرصًا جديدة متعددة للراغبين في زيارة الدولة، مع فترات زيارات مرنة وقابلة للتمديد تصل إلى عام واحد، مضيفًا أن الدولة لا تتطلب ضامنين أو مضيفين لتبسيط الإجراءات والمتطلبات بما يتيح للزوار والباحثين العمل على تحقيق تطلعاتهم في الإمارات والعيش حياة آمنة ومستقرة، بعيدًا عن فرض العقوبات التي كان الكفيل يفرضها على العامل أو الوافد.

جواز السفر الإماراتي الجديد

وأكد أن جواز السفر الإماراتي الجديد وإصدار اللوائح الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 3 أكتوبر من العام المقبل، ستلبي مع مزاياها ووسائل الراحة وفئات التأشيرات الجديدة والمتنوعة، رغبات وطموحات وتطلعات مواطنيها والمقيمين، والمستثمرين الراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديهم وعي قيادي معقول. تراعي القيادة الإماراتية الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لسكان الدولة ليس فقط لجمع شمل العائلات وتحسين نوعية حياتهم، ولكن لتسخير الطاقات المحتملة للمواهب والمهنيين، مما يؤدي إلى المساهمة في نمو اقتصادي أعلى ودعم عمليات التنمية المستدامة، واستقطاب رؤوس الأموال والمواهب من جميع أنحاء العالم.

أثار كورونا على السياحة في الإمارات

هذا وقد أثرت جائحة كوفيد على السياحة والأعمال في الإمارات العربية المتحدة. شهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بعض التراجع في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، والجدير بالذكر، في عام 2019، أصدرت الإمارات تأشيرات ذهبية لمدة 10 سنوات لجذب المواهب الأثرياء والموهوبين، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق أنظمة مماثلة في دول الخليج الثرية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية وقطر.