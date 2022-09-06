نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً إلغاء نظام الكفيل نهائياً في الإمارات وتفاصيل استخدام التأشيرة المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإمارات تستغنى رسمياً عن نظام الكفيل واستبداله بنظام التأشيرة المحدثة والبدأ في استخدمها رسمياً من اليوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل، فقد أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية عن البدأ في تطبيق خدمات الجيل الثالث المطور والتي تشتمل على تأشيرات زيارة بدون الحاجة لوجود كفيل، سنوضح لكم كافة التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

أهم ما يميز قرار الإمارات بإلغاء نظام الكفيل واتباع نظام التأشيرة المحدثة

فالقرار الجديد لهيئة الاتحادية للهوية قد اشتمل على بعض المميزات والتي تتمثل في:

مرونة تلقي الخدمات واستخراج التأشيرة خلال فترة قصيرة. إمكانية تعديل مدة بقاء الزائر بعد انتهاء فترة زيارته، مع إمكانية إلغاء الإقامة داخل الإمارات خلال فترة شهر وقد تمتد إلى ستة أشهر. مميزات التأشيرة المحدثة يمكن الاستفادة بها من جميع الفئات. أكدت الهيئة أن حاملي جوازات السفر سارية المفعول في إمكانهم استخدامها لحين اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها، ثم التقديم بطلب للحصول على جواز سفر جديد من خلال القنوات الإكترونية والذكية المعتمدة. إصدار جواز سفر جديد لا يشتمل على أي تكاليف أو رسوم مالية إضافية في حالة التجديد، بينما يتم إصدارة بالرسوم المعتمدة ذاتها. جواز السفر الإماراتي الجديد يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة. تميز جواز السفر الجديد بخصائص تقنية وأمنية عالية. طباعة الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي يتميز بعدم القدرة على اتلافة أو تزويرة وذلك لاستخدام خاصية الليز ومادة البولي كربونات وليس الورق. سرعة طباعة جواز سفر دولة الإمارات الجديد وتميزة بدرجة عالية من الأمان. الإستفادة بالتأشيرة المحدثة إلكترونياً من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة والتطبيق الذكي والتعرف أيضاً على أهم المميزات، والتقديم لإستخراج التأشيرة بكل سهولة ويسر. تتميز التأشيرة المحدثة بكونه قابلة لتمديد فترة الزيارة حتى عام كامل، دون الحاجة لوجود ضامن أو مستضيف داخل دولة الإمارات. إمكانية الإستفادة بالتأشيرة المحدثة من رجال الأعمال والمقيمين والزائرين وايضاً الباحثين عن العمل. منح تصريح الإقامة للبنات الغير متزوجات. تيسير إستقدام الزوجة والأبناء في منظومة التأشيرة المحدثة. منح تصريح الإقامة لأبناء أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر.

الإمارات تصدر تأشيرة محدثة وتلغي نظام الكفيل نهائياً

فقد نوه “سهيل سعيد الخييلي” مدير عام الهيئة، أن التأشيرة المحدثة تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب دولة الإمارات والأستثمار والعمل فيها، كما أنها تمثل خطوة نحو النهضة التي قد تتبناها الحكومة للنهوض بالدولة من خلال الخطة الخمسينية التي تستعد الدولة لتحققها خلال الـ50 عام المقبلة.

وأضاف “الخييلي” أن جواز السفر الإماراتي الجديد سيعمل على توفير الأمن والأمان للمواطن الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين أيضاً.

أنواع التأشيرات الجديدة في دولة الإمارات

التأشيرة الخضراء: وهي تأشيرة بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومن أهم مميزاتها إمكانية حاملها من استقدام واستضافة أسرته في دولة الإمارات، وتتميز أيضاً بمرونتها التي قد تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

أنواع الإقامة الخضراء في الإمارات

إقامة خضراء للعامل المهاري.

الإقامة الخضراء للعمل الحر.

إقامة خضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري.

الإقامة الذهبية: ومن أبرز التعديلات التي طرأت عليها هو إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، وأصبحت الإقامة الذهبية تمنح الأن للعلماء والمتخصصين والنوابغ من المواهب، كما تمنح أيضاً لأصحاب العقارات في دولة الإمارات والتي لا تقل سعرها عن مليوني درهم، ومؤخراً أصبحت منح أيضاً لأوائل الطلبة والخريجين.