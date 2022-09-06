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عمر شويل - جدة الغاء نظام الكفيل الامارات وهو الخير الذي يسر جميع المقيمين بأغراض العمل في الدولة والذي كانت تعتمد إقامتهم في السنوات الماضية جميعها على نظام الكفيل، وهو نظام يكون فيه العامل يتبع لمسؤولية الكفيل في العمل والتنقل والإقامة بما كان يكون ثقلا كبيرا على عاهل العامل وكذلك مسؤولية على الكفيل، وتقوم الهية الاتحادية للجنسية والجمارك بالإمارات بالتطوير في المنظومة الخاصة بالعمل فيها وفق العديد من الآليات الحديثة والتي تتماشى مع مقتضيات العصر.

نظام الكفيل المعمول به سابقا

كان نظام الكفيل هو شخص أو جهة يقوم الوافد بغرض العمل إلى الإمارات بالتوجه إليها للحصول على الضمانة اللازمة للعمل والإقامة، وكانت المنظومة تضمن للعامل أن يقوم بالعمل بالدولة والتنقل بأمر الكفيل وكذلك الإقامة، ويحصل الكفيل في أغلب الأحيان على مبالغ نقدية أو يقوم باحتجاز جواز سفر العامل، وبالرغم من الفوائد التي يضمن فيها الكفيل العمل للوافد إلا أن بها العديد من الاضرار والشكاوى التي وصلت إلى هيئات الدولة في السنوات الأخيرة، وتقوم مؤسسات الدولة في القرن الواحد والعشرين بتحديث المنظومة القديمة العاملة في كافة مؤسساتها، وقد قامت بالتحديث في تلك المنظومة ابتداء من اليوم.

[الغاء نظام الكفيل الامارات] كيفية الحصول على تأشيرة الدخول U.AE/ar-ae/information-and-services

وفي ذلك تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة باجتذاب العقول المتميزة والخبرات الكبيرة دون أن تثقل عاتقهم بالمسؤوليات الكبيرة، كما تقوم بإيقاف العمل بالمنظومات القديمة التي يجب أن تنتهي بتقدم السنوات، وجدير بالذكر أن التحديثات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات تلاقي عاما بعد عام التأييد الشعبي والجماهيري الكبير لما فيها من منفعة كبيرة تعود على الفرد والمجتمع.

إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات

قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتدشين الجيل الثالث للخدمات المتطورة فيها، وهي نسخة جديدة من جواز السفر الإماراتي، ويبدا تطبيق جواز السفر الجديدة ابتداء من الثالث من أكتوبر 2022 وتم تفعيل العمل عليه بأحدث النظم الجديدة العالمية، وتم إلغاء العديد من الأنظمة التي جار عليها الزمن، وأعلنت بذلك إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ القرن الماضي.

ما هي أسباب إلغاء نظام الكفيل بالدولة

التحديثات التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة في جميع مؤسساتها وإلغاء النظم الغير فعالة القديمة.

إطلاق نسخة جديدة من جوازات السفر الحديثة والاعتماد عليها في الدخول والتنقل بالدولة مع إعطاء فترة سماح للمكوث تمتد من شهر وحتى ستة اشهر.

الاعتماد على العلاقة التعاقدية بين رب العمل والعامل وعمل المرونة اللازمة واختصار في الإجراءات الخاصة بالتأشيرات بما يعود بالنفع على الجميع.

وجاء في بيان الهيئة ما يلي:

“أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة الاستفادة من المزايا الجديدة، التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة”.

جواز السفر الاماراتي التأشيرات المحدثة

يكون جواز السفر الحديث ضمن أحدث ما توصلت إليه الدولة ويتوافق مع خطتها الموضوعة لخمسين عاما مقبلة.

تتضمن التأشيرات المحدثة شروطا جديدة فيها العديد من الضوابط التي تحكم العمل بالإمارات.

تتميز التأشيرات الجديدة بإلغاء منظومة الكفيل بما يجعل الحصول عليها اكثر سرعة.

تستثمر الإمارات في ذلك العقول والمواهب الجديدة التي تجد من السهولة الحصول على العمل بالدولة.

«يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء في ما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانات وخصائص الطباعة. ويتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، ما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان».

وجاء بيان الجميلي عن جواز السفر الجديد كالتالي:

بينما جاء بيان النعيمي عن تأشيرات السفر كالتالي:

«تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها، لتناسب الفئات كافة من المستثمرين وروّاد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة».

كيفية الحصول على تأشيرة في الإمارات