نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفيل كليا في الإمارات واستبداله بالتأشيرة المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل كليا في الإمارات، حيث أن الهيئة الاتحادية للهويه والجنسية والجمارك وامن المنافذ في الإمارات قد اعلنت عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة، وهى تشمل النسخة المحدثة من جواز السفر الاماراتى ويبدأ من اليوم، على أن يتم البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرات المحدثة والتي سوف تدخل حيز التنفيذ من يوم الثالث من أكتوبر القادم، جاء هذا من خلال صحيفة البيان في دولة الإمارات العربية، وكانت الهيئة قد اعلنت عن بدء الاستغناء عن نظام الكفيل كليا وهى ضمن منظومة التأشيرات المحدثة، على أن يتم الاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب العمل، هذا النظام سوف يشد مرونه كبيره في استقبال الخدمات والحصول على تأشيرة الأمارات في وقت قياسي، هذا وسوف يكون هناك زيادة في مدة البقاء الخاصة بالأجنبي هذا عقب إلغاء الإقامة داخل الدولة من شهر وعلى أن تمتد إلى ستة اشهر.

إلغاء نظام الكفيل كليا في الإمارات

الهيئة الاتحادية قد أكدت من خلال مؤتمر صحفي أن المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وإصحاب المواهب والباحثين عن عمل يمكنهم الاستفادة من هذه الميزة الجديدة وهى الفاء نظام الكفيل كليا في الإمارات، والتي تضمنتها منظومة التأشيرة المحدثة بالإمارات، وهذا عقب صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقد تحدثت الهيئة انه من الممكن لكافة الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة من منظومة التأشيرات المحدثة عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة والتطبيق الذكي، ومن خلالها يمكن التعرف على المزايا والتقديم يكون عن طريق الموقع والتطبيق وأيضا مراكز سعادة المتعاملين الموجودة في دولة الإمارات عقب بداية تطبيق اللائحة الجديدة في أكتوبر القادم.

قرار مجلس الوزراء الاماراتى

قام مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلى بالتنويه عن قرار مجلس الوزراء الاماراتى عن اعتماده باللائحة التنفيذية للمرسوم الخاص بقانون اتحادي في شؤون الدخول والإقامة الخاصة بالأجانب في دولة الإمارات العربية في هذا التوقيت الهام، وقد تحدث عن أن جواز السفر الاماراتى الحديد وصدور اللائحة الجديدة من إلغاء نظام الكفيل كليا في الإمارات والتي من المفترض أن يبدأ العمل بها في شهر أكتوبر القادم، بما تمتلكه من مزايا وسهولة وفئات جديده ومتنوعه من التأشيرات المحدثة والتي تلبى طموحات ورغبات المواطنين والمقيمين معا، وأيضا الراغبين في العيش والعمل في الإمارات وهى تعكس حرص الدولة المتمثلة في الحكومة على ريادة الأمارات ومراعاة المقيمين في الدولة ولم شمل اسرهم.

وقد أكدت الهيئة أن منظومة التأشيرات المحدثة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نقله مهمه في مجال دخول وإقامة الزائر الأجنبي على مستوى المنطقة والعالم أيضا، وأيضا المنظومة الجديدة تجسد مبادئ وخطة الخمسين التي تبنتها الحكومة الاماراتيه خلال الخمسين عام القادمة، وهى تمثل تجسيد التعايش والأخوة داخل دولة الإمارات العربية من خلال إلغاء نظام الكفيل كليا في الإمارات.

شروط وضوابط التأشيرات المحدثة

وقد تمت الإشارة عن التأشيرات المحدثة الجديدة في الإمارات بها شروط وضوابط و اجراءات بسيطه وسهله لدعم منهج الهيئة وأعمالها في مجال تقديم الخدمات الاستباقية بفكر ال50، وهى تلبى مطالب واحتياجات المستقبل لكل الفئات من المقيمين الأجانب، وهذا يجعل الإمارات واحة للعيش والابتكار والعمل والاستثمار أيضا ويجعل المستثمر الأجنبي يعمل تحت مظله تعمل كل ما في الإمكان من اجل عمل مشاريع كبيره تفيد بها دولة الإمارات ويستفاد منها المستثمر الأجنبي والمقيمين أيضا، كل هذه الإبداعات والابتكارات التي تقدمها دولة الإمارات لكل المقيمين والمستثمرين جعلها من اكثر الدول العربية نجاحا .