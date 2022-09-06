رسميا.. إلغاء نظام الكفيل في الإمارات كليا 2022/2023 تأشيرات الزيارة والعمل دون مستضيف

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عمر شويل - جدة رسميا إلغاء نظام الكفيل في الإمارات كليا 2022/2023، وذلك وفقا لتصريحات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي كشفت في تصريحات رسمية تم تداولها إعلاميا منذ ساعات إلغاء نظام الكفيل كليا وان تصبح علاقة العمل التي تجمع صاحب العمل والموظف علاقة تعاقدية فقط، وأصبح للموظف أو العامل وفقا لذلك يمتلك كامل الحرية أثناء العمل ولا توجد أي قيود علية أثناء السفر، كذلك نجد ان تأشيرات الزيارة والعمل دون مستضيف أصبحت هي السائدة بعد إلغاء الكفالة، ومن ثم نجد امتيازات متعددة نكشف لكم عنها عبر تقرير مفصل من موقع ثقفني.

رسميا.. إلغاء نظام الكفيل في الإمارات كليا 2022/2023

بالفعل أعلنت رسميا الإمارات إلغاء نظام الكفيل كليا، وذلك وفقا لنظام العمل بالتاشيرات الجديدة التي سوف يبدأ العمل بها فعليا الشهر المقبل، حيث أعلنت الهيئة الاستغناء عن نظام الكفالة، وأن كافة الخدمات والتاشيرات سوف يحصل عليها الفرد في زمن قياسي، علاوة علي ذلك تم السماح بمدة اقامة إضافية بعد انتهاء إقامة الأجانب تصل إلي شهر، وقد ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول علي الموقع الالكتروني للهيئة، أو من خلال التطبيق الذكي للتعرف علي تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع، والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق الائحة الجديدة في الثالث من اكتوبر القادم.

في السياق نفسة نجد ان مدير عام الخدمات المساندة اللواء خميس الكعبي صرح أن منظومة المحدثة بتأشيرات الدخول توفر أعراضا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة، وقابلة للتمديد وتصل إلي تام، وفقا لما نقلته الصحيفة الوطنية بالامارات.

منظومة التأشيرات الجديدة في الإمارات

يبدأ فعليا العمل وفق منظومة التأشيرات الجديدة في الإمارات بداية من شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا في 3 اكتوبر حسب تصريحات الجهات المختصة، ومن أبرز التطورات والتسهيلات التي وفرتها تلك المنظومة