نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفيل في الإمارات كلياً دون اشتراط مستضيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات قرار جديد من قبل السلطات الإماراتية في صباح اليوم الأثنين الموافق 9/6/2022 في نظام التأشيرات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيتم البدء به في الشهر المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عقده وتم نشره في في موقع الإمارات اليوم رسميًا إلغاء نظام الكفيل كليًا كما وضحت الهيئة أن العمل في الدولة هي رسالة واضحة وهي “الاعتماد على علاقة التعاقد القائمة بين العامل ورب العمل”.

تصريح الهيئة الاتحادية حول إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

من خلال المؤتمر الصحفي التي تم عقده اليوم سيتم العمل بمرونة وسهولة في تقديم الخدمات والحصول على التأشيرات في وقت قياسي سريع مع التعديل على مدة بقاء الفرد الأجنبي. بالعمل داخل الدولة سواء بعد انتهاء أو إلغاء إقامته وكانت المدة هي شهر ولكن تم دها لتكون 6 أشهر كاملة. وهذا قرار يعمل على تحفيز العمل مع الدعوة على جلب الاستثمارات داخل الدولة وزيادة العمال والعمل على جعل الدولة في مستوى اقتصادي مرتفع.

الاستفادة من جميع مزايا منظومة التأشيرات المحدثة

أوضحت الهيئة الاتحادية الدخول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي وذلك لتعرف جميع المميزات والتقديم من خلال الموقع أو التطبيق. وجميع مراكز سعادة المتعاملين الموجودة في جميع أنحاء الدولة عقب تطبيق اللائحة الجديدة التي تبدأ في الثالث من شهر أكتوبر القادم. كما صرح اللواء سهيل سعيد الخييلي عن إنجاز كبير للهيئة حيث خلال وقت قصير تمكنت الهيئة من اتخاذ جميع الإجراءات. وذلك من أجل منظمة ناجحة وتحسين الرفاهية والمعيشة والاستقرار في العمل داخل الإمارات العربية المتحدة.

ما هي تأشيرة الإقامة الخضراء في دولة الإمارات

كل من سبق له العمل في الإمارات العربية المتحدة يعرف تأشيرة الإقامة الخضراء. ولكن المقبل على السفر لا يعرف ماهي وما نوع التأشيرات الموجودة في الدولة ولكن التأشيرة هي أبرز التأشيرات المتواجدة في الدولة. حيث تمكن العامل أو الحاصل عليها من البقاء داخل الإمارات العربية لمدة خمس سنوات متتالية والإقامة الخضراء تنقسم لثلاثة فئات:

الفئة الأولى: وهي للعامل المهاري.

الفئة الثانية: الإقامة الخضراء للعمل الحر.

الفئة الثالثة: الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريط في النشاط التجاري.

وذلك من دون ضامن والعمل بها لمدة خمس سنوات متتالية مع القابلية للتجديد وذلك تحل محل إقامة المستثمر. والمدة هي سنتان ولكن لها اشتراطات مع أهم ميزة لتأشيرة الإقامة الخضراء بجلب الأقارب من الدرجة الأولى.

تصريحات مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي

وضح مدير عام الهيئة أن قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اتحادي وذلك لدخول الأجانب وإقامتهم بالدولة. وأن جواز السفر الإماراتي الجديد مع صدور اللائحة والتي يتم العمل بها في الثالث من شهر أكتوبر القادم. من مميزات و تيسيرات تعمل على تلبية رغبة آمال المواطن والمقيم والمستثمر بالعمل والعيش في الدولة وذلك من ضمن اهتمام القيادة الحكيمة لجميع المسئولين. بريادة اقتصاد الدولة والاهتمام بالجانب الإنساني للعمل أيضًا على تحسين المعيشة والرفاهية والاستقرار بجانب استقدام رؤوس الأموال للدولة.

ما هي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

من مميزات هذه الإقامة إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة وذلك لضمان الإقامة الذهبية. مع إلغاء الحد الأقصى للعمالة من ضمن فئة الخدمة المساندة التي يتم جلبها من الخارج، مع السماح لأفراد الأسرة بالبقاء في الدولة ما دام سريان الإقامة مستمر. في حالة وفاة المعيل الذي تحصل على الإقامة الذهبية وفئات الإقامة تشمل العلماء، المتخصصين، النوابغ والمواهب.