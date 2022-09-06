نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفيل في الإمارات كليًا واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ الإماراتية عن إطلاق الجيل الثالث من الخدمات المتقدمة، التي تشمل النسخة المحدثة من جواز السفر الإماراتي، ابتداءً من اليوم، كذلك بدء التطبيق التجريبي للتأشيرة المحدثة النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 أكتوبر، بحسب صحيفة البيان الإماراتية،أعلنت الهيئة عن الاستغناء عن نظام الكفيل بالكامل، ضمن نظام التأشيرات الجديد، الاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب العمل، ستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في وقت قياسي، كذلك حيث إن زيادة مدة إقامة الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة من شهر واحد قد تمتد إلى ستة أشهر،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

الغاء نظام الكفيل فى دوله الامارات

اوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أن المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزوار والباحثين عن فرص عمل في الدولة يمكنهم الاستفادة من المزايا الجديدة المدرجة في نظام التأشيرات المحدثة في الدولة بعد إصدار السلطة التنفيذية الجديدة، لوائح قانون الإقامة والشؤون الخارجية في الدولة،قالت الهيئة إنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لنظام التأشيرات المحدث من خلال الدخول إلى موقع الهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على هذه المزايا والتقديم عليها عبر الموقع والتطبيق، وانتشار مراكز سعادة المتعاملين بالدولة، بعد بدء تنفيذ اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر المقبل.

ماذا قال خميس الكعبي

أشار مدير عام الهيئة اللواء خميس الكعبي إلى قرار مجلس الوزراء اعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الوقت المهم،مؤكدًا أن جواز السفر الإماراتي الجديد وإصدار اللائحة الجديدة التي سيتم العمل بها في الثالث من أكتوبر المقبل بفوائدها ومرافقها وفئات التأشيرات الجديدة والمتنوعة يلبي رغبات وطموحات وآمال المواطنين والمقيمين، المستثمرين والراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات، كما يعكس حرص القيادة الرشيدة قيادة دولة الإمارات مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمقيمين في الدولة، لم شمل الأسر وتحسين نوعية حياتهم، كذلك توجيه الطاقات الكامنة من المواهب والخبراء للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ودعمها عملية التنمية المستدامة، كذلك جذب رؤوس الأموال والمواهب من جميع أنحاء العالم.

إلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام التأشيرة المحدثة

أكد أن نظام التأشيرات المحدث يمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يجسد المبادئ وخطة الخمسين التي اعتمدتها القيادة الرشيدة للنهوض بالبلاد خلال الفترة المقبلة 50 عاما، تجسد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي تأسست عليها دولة الإمارات، أشار إلى أن التأشيرات المحدثة تشمل شروطا وضوابط وإجراءات وتسهيلات جديدة مبسطة تدعم نهج وممارسات الهيئة في تقديم خدمات استباقية بروح وفكر 50، تلبية الاحتياجات المستقبلية لجميع فئات الأجانب والمقيمين، جعل الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.