نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [التفاصيل] الغاء نظام الكفيل في الإمارات منذ قليل 2022 (الهيئة الاتحادية الامارتية) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار بخصوص الغاء نظام الكفيل في الإمارات، حيث انتشر هذا الخبر كالنار في الهشيم في الأوساط الإماراتية في الساعات القليلة الماضية، حيث إنه تم الإعلان وبشكل رسمي عن الاستغناء بشكل كامل عن نظام الكفيل، وأثار هذا الخبر الكثير من الجدل والاهتمام بين المواطنين والمقيمين في الإمارات، وخاصة بين العمالة الوافدة سواء العربية أو الأجنبية، وسنتابع معكم في هذا المقال تفاصيل هذا الخبر وما مصير العاملين في الإمارات، حيث يعتبر هذا الخبر من أهم الأخبار المفصلية في حياة العاملين في الإمارات، فتابعوا في ثقفني حتى نهاية المقال.

نظام الكفيل في الإمارات

ويعتبر نظام الكفيل من أكثر الأشياء التي تهم أي راغب في العمل في أي دولة خليجية، ومن أكثر الأشياء التي تعيق الكثير من الأشخاص للعمل هنالك، حيث إن دخول الأجنبي للعمل في معظم دول الخليج لا يعتمد على عقد العمل الخاص به، ولكن يعتمد على وجود كفيل من الدولة نفسها على المقيم، وهذا حتى يقيم في الدولة، وهذا بغض النظر عن العمل.

وهذا النظام من أكثر الأنظمة التي تسبب ازعاجا إلى حد كبير بين الجاليات العاملة في دول الخليج، وخاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ان وجود العامل يعتمد على الكفيل فقط، وحدوث أي خلاف بين العامل والكفيل قد يؤدي إلى الغاء هذه الكفاءة وبالتالي الرحيل في حالة عدم نقل الكفالة.

وفي بعض الأحيان يقوم العديد من المواطنين من الدولة التي بها نظام الكفيل، بطلب مقابل مادي أو نسبة من راتب العامل وهذا لاستقطابه للعمل في هذه الدولة، وهذا ما يتسبب في الكثير من المشاكل في الكثير من الحالات والأحيان.

الغاء نظام الكفيل في الامارات

وقد قامت الهيئة الاتحادية للهوية ولاجنيسة والجمارك وأمن المنافذ الإمارتية بالإعلان وبشكل رسمي منذ ساعات قليلة ماضية عن نظام الكفيل، والانتقال إلى نظام آخر أكثر وضوحا يعتمد على عقد العمل الخاص بالموظف في الدولة بين العامل وصاحب العمل سواء كان شخص أو شركة.

حيث تم عمل مؤتمر صحفي تم مناقشة فيه هذا الموضوع، وتم الإعلان فيه عن الغاء نظام الكفيل وان هذا سيتيح مرونة أكبر في في الحصول على التأشيرة للعمل في الإمارات بشكل أفضل، وكما تم الإعلان عن تفاصيل سارة أخرى نتعرف عليها معكم فتابعوا معنا.

تفاصيل نظام الإقامة الجديد في الإمارات

وكما ذكرنا لكم فقد تم الإعلان عن هذا في مؤتمر صحفي منذ ساعات، وهذا في يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر العام 2022، وقد جاء هذا القرار بشكل مفاجئ مما سبب جدلا واسعا بين المواطنين، حيث يعتبر قرار إلغاء الكفيل قرار سار للغاية للعاملين ومفاجئ وصادم للكفلاء في الإمارات، والتفاصيل الجديدة فيما يخص الإقامة والعمل في الإمارات كما يلي:

تعتمد إقامة العامل في الإمارات من أي جالية كانت على عقد العمل الخاص بالعامل بينه وبين الشركة أو صاحب العمل.

في حالة انتهاء إقامة المقيم، فتم زيادة فترة السماح إلى 6 أشهر بدلا من شهر واحد فقط كما كان في نظام الكفيل.

حيث كانت فترة السماح شهر واحد فقط غير كافية بالنسبة للكثير من العاملين، وكانوا يشتكون منها إلى حد كبير.

يمكن لجميع الفئات الاستفادة من مميزات نظام التأشيرات المحدثة، وهذا عبر الموقع الإلكترونية للهيئة.

وهذا ما سيتيتح مرونة أكبر في المعاملات، وجعل الحصول على تأشيرة العمل في الإمارات أسهل بالنسبة لأصحاب الكفاءات والمطلوبين في سوق العمل الإمارات.

وفي حالة الإعلان عن أية تفاصيل جديدة فسوف نقوم بإعلامكم في موقع ثقفني، فتابعوا معنا على الدوام.