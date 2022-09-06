نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تفاصيل إلغاء نظام الكفيل في الإمارات العربية المتحدة واستبداله بالتأشيرة المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجهات المسؤولة عن إلغاء نظام الكفيل في الإمارات وبالتحديد جهة الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية بالإمارات العربية المتحدة، وعن تدشينها للجيل الثالث للخدمات المتطورة، وفي إطار القوانين الجديدة تم القيام بالإجراءات اللازمة، والتي تتعلق بإلغاء نظام الكفيل في الإمارات بشكلٍ كلي، وذلك سيكون داخلًا بحيز النفاذ بدايةً من يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل من عامنا الجاري 2022 م.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

جاء التصريح من قبل الجهة المعنية بالهيئة الاتحادية بأنه تم إلغاء العمل بـشروط نقل الكفالة في الإمارات لأن هذا النظام لن يكون معمولًا به بالإمارات العربية المتحدة، والاعتماد بشكل كلي على وثيقة العلاقة التعاقدية التي تتم ما بين الشخص العامل، وبين صاحب العمل، مع وجود سمة المرونة بتلقي الخدمات، وكذلك سيحصل العامل على تأشيرته بوقتٍ قياسي، كما أن هناك زيادة في مدة بقاء الوافد الأجنبي عقب انتهاء إقامته لنحو شهر، وتلك الفترة ممتدة لستة أشهر.

الفئات المستفيدة من إلغاء الكفالة

العديد من الفئات المستفيدة أعلنت عنها الهيئة بمؤتمرٍ صحفيٍ ، ومنها ما يلي:

أصحاب الاستثمارات في الإمارات.

رجال الأعمال.

المقيمين.

الزوار.

أصحاب المواهب.

كل من يمتلك حرفة، أو مهارة.

الباحث عن فرصة للعمل بالإمارات.

كيفية تنظيم الإقامة للوافدين في الإمارات 2022

تم إصدار قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2022 والذي يقدم مجموعة من القواعد، وذلك ما ينظم إقامة الوافد بأي مدينة بالإمارات العربية المتحدة، وينص على ما يلي: