تاريخ اعتماد أوروبا على الغاز الروسى.. مناورات لا تنتهى بين موسكو والغرب

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير "اكسترا نيوز" إلى أن روسيا بدأت تصدير الغاز الطبيعى إلى بولندا فى أربعينيات القرن الماضى، وعملت فى الستينيات على بناء شبكة من أنابيب خطوط الغاز الطبيعى فى أنحاء أوروبا، لتوفير الوقود لدول أوروبا ودول الاتحاد السوفيتى السابقة.

أوروبا تحت رحمة موسكو

ومنذ ذلك الحين، حذرت الولايات المتحدة حلفائها من أن المزيد من الغاز الطبيعى الروسى سيجعل الأوروبيين أكثر عرضة لنفوذ موسكو.

وبحسب التقرير، فإنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتى استمر النزاع بين روسيا وأوكرانيا على خطوط الأنابيب التى تعبر الأراضى الأوكرانية، وتحمل القدر الأكبر من الغاز الذى ترسله روسيا إلى أوروبا. وفى عامى 2006 و2009، أدت الخلافات حول تسعير الغاز وسحبه إلى قطع إمداداته من روسيا أكثر من مرة، ودام الانقطاع فى مرته الثانية إلى أكثر من أسبوعين فى أبرد أيام الشتاء.

محطات وشبكات تسييل

ومنذ ذلك الحين، بدأت الدول الأكثر عرضة للضرر بإنشاء أنابيب الغاز، وإنشاء المحطات وشبكات تسييل الغاز شديد التبريد، الذى يمكن شحنه من حقول بعيدة جدًا.

ووفقًا لتقرير "اكسترا نيوز"، توفر روسيا 35% من إجمالى واردات أوروبا من الغاز، من خلال عدة أنابيب.. "نورد ستريم 1" و"يامال أوروبا" و"بلو ستريم" و"ساوث ستريم" بسبب موقف أوروبا المساند لأوكرانيا فى حربها مع روسيا.

وأضاف التقرير، أن شركة غاز بروم الروسية أعلنت فى شهر مايو من العام الحالى إغلاق خط "يامال أوروبا"، الذى كان يزود ألمانيا وعددًا من الدول الأوروبية بالغاز.

روسيا تقلص ضخ الغاز

بعد ذلك، وتحديدًا فى شهر يونيو الماضى، قامت روسيا بتقليص حجم الضخ فى خط "نورد ستريم1"، بنسبة 75%، لينتقل مستوى الضخ اليومى من 170 مليون متر مكعب من الغاز إلى 40 مليون متر مكعب يوميًا. ثم أعلنت روسيا عن إغلاق الخط تمامًا لمدة 10 أيام بسبب مشاكل تقنية.

وتابع التقرير، أنه بعد عودة الضخ، أعلنت روسيا تقليص الضخ من جديد، وهكذا أصبح معدل الضخ اليومى لا يتجاوز 20 مليون متر مكعب يوميًا، ما أدى إلى ارتفاع جديد فى أسعار الغاز فى أوروبا.

توقف الإمدادات الروسية

وفى سبتمبر الجارى، أعلنت شركة غازبروم أنها غير قادرة على استئناف ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم 1"، بسبب تسرب زيت فى التوربين الرئيسى للغاز فى محطة بورتوفيا، وهو ما جاء فى أعقاب إغلاق خط الغاز فى نهاية أغسطس لإجراء أعمال الصيانة لمدة 3 أيام فقط، إلا أن الإغلاق امتد إلى أجل غير مسمى.

وجاء القرار الروسى بوقف ضخ الغاز إلى أوروبا ردًا على قرار مجموعة دول السبع "G7"، التى اتفقت على وضع سقف لسعر الغاز الروسى، بهدف إعاقة تمويل الحرب الروسية فى أوكرانيا.